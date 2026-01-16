台日韓關稅皆15％ 對美投資金額、條件大不同 一圖秒懂差異

台美關稅今（16）日完成談判，台灣對等關稅15％且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。15%稅率和日本、韓國完全相同，有助於企業創造更有利的競爭條件，但對美投資的金額、內容，台、日、韓有不小差異。

台灣此次與美達成的共識，投資美國部分，採用「台灣模式」，由台灣企業進行總計2500億美元的新的投資，範圍包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

此外，政府還將提供2500億美元的信用擔保，以方便台灣企業對赴美進行補充投資，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。美方也承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。也就是台灣對美投資需增加2500億美元，再加上2500億美元授信額度。

日本方面，根據日本政府公布的備忘錄文件，日本必須在川普總統任期於2029 年1月19日結束前投資美國5500億美元，投資聚焦半導體、製藥、AI等領域，且投資標的將由美國商務部長擔任主席的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。

而日本投資產生的收益，日美兩國將五五均分項目利潤，直至日本回收其投資，此後利潤按90%分配給美國、10%分配給日本。

韓國部分，韓國完成對美談判，對美投資3500億美元，其中1500億用於協助美國造船產業，協議規定美國挑選投資項目，韓國企業必須遵照執行。本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國。若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰。

