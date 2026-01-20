台日韓「大寒養生」各有奧妙 冷水澡激發潛能？醫：別輕易嘗試

作為二十四節氣的壓軸登場，大寒不僅標誌著「冬藏」階段的尾聲，更是「春生」即將到來的轉折點。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯指出，台灣、日本、韓國三地在這個時節各有獨特的養生傳統，背後蘊含的中醫智慧值得深入了解。

大寒時節的保健重點並非單純躲避嚴寒，而是要為立春後身體的「大爆發」預先做好準備。（示意圖／Pixabay）

根據《自由時報》報導，蘇岳侯強調，大寒時節的保健重點並非單純躲避嚴寒，而是要為立春後身體的「大爆發」預先做好準備。他分析三個國家在此節氣的養生邏輯，各有其文化特色與醫理依據。

在台灣，民眾習慣在大寒前後食用糯米糕，這項傳統與冬至吃湯圓的概念相似。蘇岳侯解釋，糯米性質溫和且味道甘甜，具有補中益氣的功效。當人體內斂的陽氣在大寒時節達到最深層時，糯米這種「慢火細熬」的能量來源能提供持久熱量，有效防止脾胃受寒。

此外，大寒恰好接近企業舉辦尾牙的時期。蘇岳侯指出，尾牙常見的「刈包」與「白斬雞」其實也具有補養作用。不過他提醒，大寒雖然寒冷，但進補過度容易導致內熱，出現口臭、便秘等症狀。此時若能適度加入白蘿蔔來消食化痰，正是老祖宗「補而不膩」的養生巧思。

日本在大寒這天有著「硬派」的傳統習俗——「大寒禊」，即在冰冷的瀑布或冷水中沐浴。此外，日本人也講究食用「寒造物」，包括凍豆腐、清酒、味噌等食品。蘇岳侯認為，這其實是「以苦寒激發潛能」的做法。雖然他不建議一般民眾輕易嘗試冰水澡，以免增加心血管風險，但日本利用低溫製作發酵食品的智慧，正好符合中醫「借天地之氣」的原則。

日本在大寒這天有著「硬派」的傳統習俗——「大寒禊」，即在冰冷的瀑布或冷水中沐浴。 （示意圖／Pixabay）

蘇岳侯進一步說明，大寒低溫環境下發酵的食物雜菌較少，且能健運脾胃。如果不敢嘗試冷水澡，在大寒當天用「冷水洗臉」也能達到類似效果，有助於鍛鍊呼吸道黏膜，增強身體的抗病能力。

韓國人過大寒的核心理念在於「暖腳」。傳統的炕讓地板保持溫暖，民眾也習慣飲用熱騰騰的雪下湯，這種湯品加入大量大蔥與生薑的牛肉湯。蘇岳侯表示，大寒時節最忌諱腳踝受涼。韓國人這種由下而上的傳熱方式，非常符合中醫「引火歸元」的養生法則。

湯品中添加的大蔥與生薑，則能發揮開皮毛、散寒邪的作用，讓身體這台冷掉的引擎重新「熱機」。蘇岳侯認為，這些跨國養生智慧雖然形式不同，但都體現了順應節氣、調養身心的共通原則。

