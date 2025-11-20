台日首例！中華電聯手NTT、智邦、鈺登 迎戰零距離運算時代

中華電信與日本NTT、智邦／鈺登科技在NTT R&D FORUM 2025中，共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果。中華電信技術長兼執行副總黃志雄博士(左)、NTT技術長兼副社長星野理顯(中)、智邦集團鈺登科技執行副總黃茂桓(右)。 圖: 中華電/提供

[Newtalk新聞] 中華電信(CHT)、日本電信電話株式會社(NTT)及國內智邦(Accton)/鈺登科技(Edgecore) 今天(20日)在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)全光網路(All-Photonics Network, APN)與分離式運算 (Disaggregated Computing) 技術，整合智邦／鈺登科技的產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。

在本屆NTT R&D FORUM 2025中，四家公司以『主權AI＋遠端GPU運算』為展示主題，基於2024年8月起已正式啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI訓練與推理需求，驗證跨國分散式AI資料中心支撐高速運算場景的可行性。

中華電信技術長兼執行副總黃志雄博士表示：「中華電信致力於發展新世代資通訊技術，全面提升通訊與運算效能，同時推動節能減碳與永續發展。我們秉持『永遠驚艷領先(Always Amazingly Ahead)』的精神，持續強化能源使用效率並落實ESG企業永續目標，透過積極的創新與研發投入，為社會提供更安全、便利與多元的網路與應用服務。」

NTT技術長兼副社長星野理顯表示：「NTT致力於發展可靈活應對空間與電力需求的次世代AI運算基礎設施。憑藉光學技術專長，NTT的IOWN光電分離運算能實現跨機櫃、樓層與資料中心的動態運算資源配置，推動永續AI發展。我們很高興能與中華電信及智邦/鈺登科技合作，展現這項具全球部署潛力的次世代AI基礎架構。」

智邦集團鈺登科技總裁劉明壽表示：「我們很榮幸能與NTT及中華電信攜手推進AI基礎設施的未來。透過結合Edgecore分散式資料中心平台、NTT的IOWN光電分離運算及DCI控制器技術，我們得以實現可擴充、跨國的AI運算架構，以滿足日益增長的AI訓練與推論需求。此合作不僅有助於緩解台灣基礎設施限制，也為全球連結、節能的AI生態系奠定基礎。」

中華電信表示，四家公司將持續聚焦於分散式AI資料中心應用案例的落地，尤其是滿足製造業、金融業和政府部門的需求。這些應用將透過結合IOWN光子分離運算(Photonic Disaggregated Computing)與DCI控制器技術來實現。基於此合作基礎，中華電信與NTT計劃進一步共同拓展台日分散式AI資料中心業務。

