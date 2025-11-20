台日首例！中華電聯手NTT、智邦、鈺登 迎戰零距離運算時代
[Newtalk新聞] 中華電信(CHT)、日本電信電話株式會社(NTT)及國內智邦(Accton)/鈺登科技(Edgecore) 今天(20日)在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)全光網路(All-Photonics Network, APN)與分離式運算 (Disaggregated Computing) 技術，整合智邦／鈺登科技的產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。
在本屆NTT R&D FORUM 2025中，四家公司以『主權AI＋遠端GPU運算』為展示主題，基於2024年8月起已正式啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI訓練與推理需求，驗證跨國分散式AI資料中心支撐高速運算場景的可行性。
中華電信技術長兼執行副總黃志雄博士表示：「中華電信致力於發展新世代資通訊技術，全面提升通訊與運算效能，同時推動節能減碳與永續發展。我們秉持『永遠驚艷領先(Always Amazingly Ahead)』的精神，持續強化能源使用效率並落實ESG企業永續目標，透過積極的創新與研發投入，為社會提供更安全、便利與多元的網路與應用服務。」
NTT技術長兼副社長星野理顯表示：「NTT致力於發展可靈活應對空間與電力需求的次世代AI運算基礎設施。憑藉光學技術專長，NTT的IOWN光電分離運算能實現跨機櫃、樓層與資料中心的動態運算資源配置，推動永續AI發展。我們很高興能與中華電信及智邦/鈺登科技合作，展現這項具全球部署潛力的次世代AI基礎架構。」
智邦集團鈺登科技總裁劉明壽表示：「我們很榮幸能與NTT及中華電信攜手推進AI基礎設施的未來。透過結合Edgecore分散式資料中心平台、NTT的IOWN光電分離運算及DCI控制器技術，我們得以實現可擴充、跨國的AI運算架構，以滿足日益增長的AI訓練與推論需求。此合作不僅有助於緩解台灣基礎設施限制，也為全球連結、節能的AI生態系奠定基礎。」
中華電信表示，四家公司將持續聚焦於分散式AI資料中心應用案例的落地，尤其是滿足製造業、金融業和政府部門的需求。這些應用將透過結合IOWN光子分離運算(Photonic Disaggregated Computing)與DCI控制器技術來實現。基於此合作基礎，中華電信與NTT計劃進一步共同拓展台日分散式AI資料中心業務。
更多Newtalk新聞報導
葛如鈞「Threads用AI回應」被抓包！眾人留言玩弄 他對鄭麗文竟沒反應
長者玩AI一樣有趣 僑光科大「銀向學習2.0」啟動
其他人也在看
木村拓哉換iPhone 17畫面曝光！他用iPhone 13撐4年才換機 一試新功能驚呆喊：這在騙人吧！
木村拓哉自2024年開設個人YouTube頻道《木村さ〜〜ん！（木村桑）》，以自然、不設防的風格吸引大量粉絲。本次節目中，他一開始便展示用了四年的iPhone 13，面對最新的iPhone 17充滿好奇與一絲不安，特別對相機性能提升感到興趣，試拍樣機時驚呼畫質細緻，連遠距離也清楚銳利...CTWANT ・ 23 小時前
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手機電池耗損太快？原來都是這些NG充電行為害的！
編輯/李明真撰文 在這個數位時代，智慧型手機已成為我們生活中不可或缺的夥伴。然而，許多人在使用手機的過程中，往往忽略了正確的充電方式，導致電池壽命大幅縮短，甚至可能引發安全隱患。3C達人小編要跟女孩們享民頭條 ・ 1 天前
別再慢慢充了！Apple Watch快充支援機型與條件一次看懂
【記者趙筱文／台北報導】Apple Watch近年最受用戶好評的升級之一，就是全面支援快速充電。只要搭配正確線材與USB-C變壓器，從Series7到最新Series11與Ultra3，都能在短時間內迅速補回電量。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
Y拍二手手機鑑價：電池健康度、品相與轉售價值全攻略
在 Yahoo 拍賣平台上，二手手機的交易總是充滿了機會與風險。對於買家來說，最怕的就是花大錢買到「虛有其表」的機子，結果入手後才發現電池續航力差、外觀瑕疵多，導致未來想轉手時，手機的轉售價值（俗稱的殘值）大打折扣。Yahoo好好買 ・ 1 天前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 1 天前
中國利用AI滲透台灣 賴清德籲國人提高警覺：避免下載中製應用程式
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（19）日下午召開中常會，身兼總統與民進黨主席的賴清德關切「中國利用AI協助滲透台灣」一事。他表示，政府會持續...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 3 小時前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 6 小時前
避難容納人數差很大 徐巧芯轟「普發戰爭手冊」失去意義
國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國家戶約983萬戶，針對手冊建議民眾聽到空襲警報需尋找避難點，可下載警政服務、消防防災e點通查詢附近避難點。但藍委徐巧芯質疑兩個APP顯示的容納人數差很大，資訊都沒有統籌好，發手冊的意義不就失去一大半？中時新聞網 ・ 17 小時前
濕冷轉乾冷！ 最凍時間未到「這兩天」注意｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
Google公布台灣人最愛APP：AI剪輯工具、阻詐、短影音、復古手遊大爆紅
Google Play宣布今年台灣最佳APP榜單，包括短影音龍頭TikTok、詐騙電話阻攔神器Whoscall，與導入AI的影像創作、生成或是編輯工具Adobe Firefly、RoboNeo、Luminar等，紛紛入榜。而時尚界吹了好幾年的復古風，今年也吹入手遊世界，經典IP如SD鋼彈、寶可夢、迪士尼等都成功霸榜。鏡報 ・ 18 小時前
IG 又改版了？！精選動態恢復圓形 改來改去原因一次看
今天打開 IG 的你有發現精選動態突然變回「小圈圈」嗎！不用懷疑不是你手機壞掉，也不是你按錯，是 IG 又默默改版了！ 到底直式精選有沒有機會再回來以及為什麼又回去原本的圈圈了？獺友們的疑問 Spac1 馬上來幫大家解答～ 為什麼年初要改成長方形？ 今年 1 月 Meta 曾說明，之所以把精選改成長方形，是因為直式照片與影片使用率越來越高，加上圓形圈圈會裁切封面，因此希望精選封面可以完整被展示才改成方形，雖然原本是想更符合時下內容的觀看習慣，但這麼大的改版確實一開始的反彈聲浪是蠻大的，我自己也是好一陣子才習慣的>< 恢復「圓」版 背後原因解析 雖然目前 IG 沒公布正式理由，但外界有幾種推測，其中就是使用者的回饋，小圈圈雖然沒辦法完整看到封面照，但很多人其實更喜歡它的神秘感，加上版面如果有了圓圈圈的點綴，整體也更可愛些，那第二個推測原因呢就是視覺一致性的問題，畢竟 IG 原本就是圓形頭貼＋圓形限動框，長方形格格不入之外也看起來跟貼文沒有區別了，最後一個理由應該就是原本的方形只是 IG 的一段測試，現在測完了發現效果不如預期就收回了～電獺少女 ・ 1 天前
賴清德：恐成資安破口 避免下載資安疑慮中國製程式
（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩風險，與成為資安破口的可能。中央社 ・ 23 小時前
國安抽測陸製的生成式AI 賴清德：危害台灣的民主社會和國家安全
民進黨今中常會，身兼黨主席賴清德總統致詞時表示，日前國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，及資訊扭曲等，極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，危害台灣的民主社會和國家安全。中時新聞網 ・ 22 小時前
賴清德示警：中國恐透過AI模型危害國家安全
[NOWnews今日新聞]「資安即國安！」總統暨民進黨主席賴清德今（19）日提醒，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE 全部都能錄
說起桌面端辦公的 AI 錄音神器，應該會對 HiDock H1 不陌生。這台我們在一年多前介紹過，它是一款具備 11 種擴充能力的超強大多功能 HUB，它能進行電腦、電話、各種線上電腦王阿達 ・ 1 天前
賴清德：中國恐藉AI模型危害台灣國安 籲民眾勿下載
國安局日前示警「DeepSeek」等5款中國開發的AI語言模型存在資安風險，建議國人避免下載。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(19日)表示，中國極可能透過AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動駭客攻擊、認知作戰，危害台灣的國家安全。賴清德呼籲國人及企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以免成為資安破口。 國安局日前發布新聞稿表示，經測試，發現5款中國開發的生成式人工智慧(AI)語言模型，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶普遍存在資安風險與內容偏頗等問題，建議國人避免下載。 民進黨19日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中針對資安問題發表談話。 賴清德表示，近年人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。 賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。 賴清德說，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極可能透過這些A中央廣播電台 ・ 23 小時前
挑戰ChatGPT！ Google推Gemini 3 稱能將你的想法化為現實
【緯來新聞網】Google 正式推出最新一代 AI 模型 Gemini 3，被視為邁向通用人工智慧（緯來新聞網 ・ 1 天前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 7 小時前