台日高中棒球賽 北海道聯隊勝羅工

台日高中棒球對抗賽，羅東高工派出投手郭靖源先發登板。（中央社）

記者林坤瑋∕綜合報導

台日青棒爭霸，黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊！備受矚目的「2025年中信盃台日高中棒球對抗賽」，25日下午2時在新北市立新莊棒球場盛大舉辦，首戰由北海道聯隊與羅東高工交手，吸引約4500名觀眾入場，結果北海道以5比0獲勝。

此次賽事陣容堪稱「黃金級」對決，日本方面派出實力深厚的「北海道聯隊」及「九州聯隊」兩支菁英隊伍來台踢館；台灣方面則由甫結束的第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍「平鎮高中」，以及亞軍「羅東高工」代表出戰。

北海道聯隊星野穰一郎（中）4局敲安助隊取分，回到休息區後開心與隊友擊掌慶祝。 （中央社)

羅東高工派出郭靖源先發，對決北海道聯隊的小野悠真；昨天前3局兩隊僵持不下，郭靖源僅讓北海道聯隊敲出2支安打，但沒有失分；北海道聯隊4局上突破，靠著星野穰一郎安打送回2分，再靠著接連失誤、高飛犧牲打，單局攻下4分，5局再添1分保險分、順利拿下比賽勝利；北海道聯隊先發投手小野悠真投4局無失分、拿下勝投。

郭靖源總計用58球投3局，被敲出4支安打，投出1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），最快球速約137公里、承擔敗投。賽後，北海道總教練森本琢朗稱讚他球質不錯，，如果好好訓練成長，未來會有不錯的前途。

台日高中棒球對抗賽睽違8年復辦，25日起在新莊棒球場政是開打，北海道聯隊（白衣）首戰交手羅東高工隊（藍衣），賽前雙方球員在場中致意。 （中央社)

而為北海道聯隊打下勝利打點的星野穰一郎，昨天3打數敲出1支安打，貢獻2分打點；賽後，星野穰一郎穿著短袖受訪，他笑說：「因為情緒沸騰、所以不會覺得冷。」談起對台灣球員印象，點名同是外野手的陽岱鋼。

談起首場比賽氛圍和感受，北海道聯隊總教練森本琢朗說，沒想到這場比賽會有這麼多觀眾，應援也很熱情，可以在這麼熱情的氛圍中比賽很開心。

宜蘭縣代理縣長林茂盛前往現場為羅東高工隊選手加油打氣，他表示，棒球不僅是體育競技，更是連結台日情誼的共同語言；期許透過這場高水準的跨國棒球交流賽，讓宜蘭的棒球熱情繼續在國際級的球場上燃燒。