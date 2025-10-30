台日高校交流 日生製作珍奶興奮又新奇

日本福岡雙葉中學師生三十日到訪新竹市光復高中，校方安排歡迎會、日方學生體驗台灣手搖飲「珍珠奶茶」的製作，興奮之情洋溢臉龐。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

日本福岡雙葉中學師生一百四十人，三十日到訪新竹市光復高中，校方安排歡迎會、雙校展演、分流課程與共食交流，串連語言實作與文化理解，觀光餐飲群學生示範台灣手搖飲「珍珠奶茶」的製作流程，從茶底、糖度到珍珠口感逐步說明，並邀請日方同學動手體驗，日本學生興奮之情洋溢在臉龐。

光復校方表示、此次交流緣起於兩年前、光復高中應用日語科教師帶隊赴日本福岡，進行為期十六天的日語學習課程，學生在當地完成密集訓練，不少人取得日本語能力測驗（JLPT）N2級證照；其間參訪福岡雙葉中學，進而搭起兩校情誼，去年雙葉中學率團訪台，與光復中學商討合作方向，遂促成今年十月三十日之訪校交流，為兩校關係寫下新頁。

歡迎會以英語為主、日文為輔的互動進行、福岡雙葉中學學生先以主題發表暖場，從「雙葉的方言介紹」談到「日本觀光景點」、「日本動漫文化」，並設計日本文化知識問答，穿插舞蹈與歌曲演出，呈現多元且自發的學習成果；光復中學則由應用外語群學生進行精采的舞蹈表演，並以情境式解說介紹台灣地方文化、飲食特色與旅遊景點。

最後、校方致贈象徵在地文化「茄芷袋」環保飲料袋、日月潭紅茶與紀念冰箱貼，表達歡迎與祝福，雙校師生也相約以主題共學與互訪機制延續合作。