台日高校交流 珍奶及原民舞蹈成學生交流共通話題

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本福岡雙葉中學師生140人今(30)日來到新竹市光復高中進行文化及情境交流，學生也透過舞蹈表演及動漫人物秀和一起手搖珍珠奶茶打開交流視野，透過英文的串連，展現最佳的語言實作與文化理解，讓兩校國中生都留下美好的互動學習印象。

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。(記者洪美秀攝)

光復高中表示，此次交流緣起於2年前校內應用日語科教師帶隊赴日本福岡，進行為期16天的日語學習課程。學生在當地完成密集訓練，不少人取得日本語能力測驗(JLPT)N2級證照；其間參訪福岡雙葉中學，進而搭起兩校情誼。去年雙葉中學率團訪台，與光復中學商討合作方向，促成今日之訪校交流，為兩校關係寫下新頁。

廣告 廣告

交流活動以英語為主、日文為輔，福岡雙葉中學學生先以主題發表暖場，從「雙葉的方言介紹」談到「日本觀光景點」、「日本動漫文化」，並設計日本文化知識問答，穿插舞蹈與歌曲演出，呈現多元且自發的學習成果；光復中學則由應用外語群學生接續上場，安排精采舞蹈表演，並以情境式解說介紹台灣地方文化、飲食特色與旅遊景點，並以問答方式進行交流。

此外，觀光餐飲群學生也示範台灣手搖飲——珍珠奶茶的製作流程，從茶底、糖度到珍珠口感，邀請日方學生一起動手體驗；同時學校也準備台味文化「茄芷袋」環保飲料袋、日月潭紅茶與紀念冰箱貼，讓學生都留下深刻印象。

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

史上來台之最！奇美古埃及展期為何長達1年？網友以王世堅名句回應

世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄

世界大賽》藍鳥狂比4敬遠大谷翔平！美媒直言廢除制度 道奇主帥回應了

世界大賽》道奇天王山之戰非贏不可！ 大谷翔平下一棒換人

