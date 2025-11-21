台日「水上」鄉町首次交流 展開跨國友誼新頁

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本群馬縣水上町町長阿部賢一11月20日率團到嘉義縣水上鄉交流，由立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、水上農會總幹事林滄賢、議員江佩曄、黃榮俊以及鄉代會主席王國智主席等人陪同，了解水上鄉人文地景、農特產與地方發展，並參訪青木堂木瓜園，展開兩地首次農業跨國交流。

阿部賢一指出，水上町是以農業為主的城市，以草莓、溫泉與雪景遠近馳名，但水上鄉擁有木瓜、仙草與北回歸線等特色資源，則是水上町欠缺的，第一次走進木瓜園很好奇生長方式非常開心。

林緗亭表示，雙方就農產特色、品牌行銷、觀光與青年發展等議題熱烈交換意見後，發現兩個『水上』互補而且相映成趣，值得常常交流。

林緗亭感謝江佩曄議員牽起這條線，也肯定與青木堂開放果園合作首次辦理的對外交流任務，現場更讓水上町同仁品嚐當季木瓜、木瓜牛奶冰沙以及青木瓜絲，木瓜園首體驗，日本友人都讚不絕口。

簡報會中也安排日方品嚐「嘉義極光歐若拉」與「仙草美食」，獲得日本友人高度評價。蔡易餘表示，明年將率嘉義水上代表團前往群馬縣水上町進行回訪交流，讓台日友好在「水上」之間更進一步推展。

林緗亭說，這次水上町來訪串起兩地「水上拜訪水上」深厚緣分，也讓水上鄉的農特產、地方文化被更多國際友人看見，象徵雙方友誼橋樑正式築起，未來將持續推動更多跨國合作與交流。

