台日「食」力結盟！環南市場與日本簽署MOU！產地直送最新鮮美食

台日經濟合作更深化，由台北市環南市場自治會會長林勝東邀請，12日正式與日方代表簽署農漁產品合作協議（MOU），有效整合日台在農漁業和食品產業鏈上的優勢，為雙邊的地域產業創造全新的國際市場價值。

日方代表由熟悉台灣的國際綜合學術事務所所長五條堀孝、Kitamae JAPAN公司公司代表理事政浦義輝的秘書Kay Chen、以及MW Inc.公司代表董事渡部正教，與環南市場代表陳常務監事，一同簽下MOU。

透過經濟交流、市場開拓和品牌策略的全面合作，雙方將共同推動農漁業為主的產業發展、流通系統的優化升級，並實現地域經濟的永續成長。

未來消費者可以在環南市場，買到從日本產地直送最新鮮的美食；同時環南市場也能吸取日本觀光市場的經營理念，未來將成為結合觀光、美食、休憩娛樂的多功能國際觀光市場。

會長林勝東表示，環南市場是各種新鮮農漁蔬果產品批發與零售的知名市場，一向有北台灣家庭廚房的稱譽。而日本有許多知名的觀光市場，吸引許多遊客造訪日本並大啖美食，給當地帶來許多觀光財，也提供附近周遭居民一個休閒娛樂的好去處。

環南市場未來藉由進口日本高品質農漁產品，同時將依據國際衛生溯源標準，使用防偽標籤進行產品認證，一個從產地到物流再到消費者手中的完整透明的溯源系統，確保民眾食安，讓消費者能買的安心吃得安心。並結合電商與冷鍊物流進行線上與線下結合的銷售模式，讓全國各地消費者都能輕鬆購買到最新鮮安全的原食材。

