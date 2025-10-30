台日ETF十月強棒出列！績效一表掌握 法人這樣看後市

10月全球市場強勢上漲，主要股市中，以韓股上漲19.17%最強，其次為費半指數15.04%、日經225指數14.19%、台股9.58%，那斯達克指數5.73%，帶動ETF表現同步強勢，連帶地，也帶動台股ETF與日股ETF有不錯表現。

排除槓桿型ETF後，共有35檔海內外股票型ETF，10月漲幅超過10%，若再將主題型ETF排除，則有15檔ETF單月漲幅超過10%，其中13檔為台股ETF，且以市值型居多，其他2檔則是日股ETF。

廣告 廣告

法人認為，從績效表現來看，不論是主動、被動型ETF，都有好成績，顯示創造績效不是只能靠主動選股，被動型ETF若能透過精準的篩選條件，例如從市值、成長、動能、價值、品質等面向，選出適合且成長性高的標的，同樣能創造出良好績效。

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人楊立楷指出，輝達GTC大會盛大開幕，執行長黃仁勳演講內容涵蓋強化通訊領域合作、結合量子運算推出NVQLink、GPU需求強大、至2026年底前Blackwell加上Rubin銷售達5000億美元等，再度激勵台股AI概念股近期強勢表現。

楊立楷指出，台股昨天早盤再創高峰28527.68點，雖然後來受到外部因素影響，包括川習會、聯準會對降息的態度、31日蘋果財報將公布等，加權指數終場收在平盤，部分漲多熱門股出現較大跌勢，不過AI多頭主軸未變。

楊立楷表示，從類股成交比重來看，28、29日電子類股成交比重都超過8成，昨日小幅下滑至78%，但仍反映資金明顯集中電子族群趨勢，配合技術面維持強勢，且均線多頭排列、價量配合得宜，多頭格局並未受影響，惟須留意短期超買訊號，若KD指標過度拉升，可能引發小幅回檔整理。

楊立楷分析，在看好AI未來需求快速提升，亞馬遜、微軟、Google、Meta、甲骨文等五大北美CSP業者繼近兩年資本支出高速成長後，明年仍預計維持約24%之資本支出年增率，加上「AI永動機」持續擴大機轉，顯示國際龍頭企業加碼投資AI基礎建設與相關上下游產業之意願仍高，台灣作為重要AI供應鏈可望雨露均霑，台股中長期格局仍偏多看待。

更多品觀點報導

大中華基金近半年平均飆漲33.9％！前3強噴逾6成 一表掌握

燁輝11月盤價平盤 鋼市持平趨穩

