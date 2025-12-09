台星合製懸疑新劇 何潤東張晨光驚喜曝光

（中央社記者洪素津台北9日電）台灣和新加坡合製的新劇「夜半11點學校見」日前在新加坡ATF影視展正式公開預告，片中除劉修甫、項婕如重回學生時期對戲外，影片還可看到何潤東、張晨光、李國煌等人客串飆戲。

戲劇「夜半11點學校見」由驚悚推理偶像劇「愛殺17」原班底打造，預告充滿校園懸疑感，更有一些驚悚畫面，劇中除男、女主角劉修甫、項婕如外，也看到實力派演員何潤東、張晨光、李國煌、小薰、林嘉俐、吳念軒等人的身影。

劉修甫和項婕如日前飛往新加坡出席ATF影視展合體宣傳「夜半11點學校見」，他們透過新聞稿分享，除了宣傳戲劇，還去吃螃蟹，「我們去大吃螃蟹大餐，2人共吃掉3隻胡椒大螃蟹後，之後再去吃2顆貓山王榴槤」。

項婕如分享殺青後去爬山，把角色殘留在身上的東西代謝掉，於是殺青後她到法國朝聖當背包客，路途也是走最遠的一次，「可能是這次角色給我的感受滿強烈，故事有探討到對執念的放下，離開角色後我有些新的感受，所以戲殺青就訂機票，想讓身體找答案」。

項婕如說，朝聖路上大部分是自己一個人，走在森林中很安靜，可以靜下心來。（編輯：李亨山）1141209