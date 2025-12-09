台普威結盟日企 2027年前推20座儲能案場

▲雲豹能源旗下儲能子公司台普威能源宣布，已與日本 Green Energy簽署策略性合作備忘錄，計畫於2027年前在日本各地共同開發20座高壓儲能案場。（圖／台普威能源）

[NOWnews今日新聞] 雲豹能源旗下儲能子公司台普威能源，與日本GREEN ENERGY簽署策略性合作備忘錄（MOU），象徵日本資本市場對台灣儲能技術的高度肯定。雙方將攜手整合資源，打造從土地取得、系統整合、EPC建置，乃至維運及聚合服務的垂直整合一站式服務體系。

此次合作是透過GREEN ENERGY的策略投資夥伴Simplex Capital Investment促成；第一階段合作目標已明確訂定，雙方已鎖定多處地點作為首波示範案場，並計畫於2027年前在日本各地共同開發20座高壓儲能案場（2MW／8MWh）的開發、銷售、持有，以及2座特高壓案場的共同開發，建立長期、完整的收益結構。

台普威能源總經理馮浩翔表示，GREEN ENERGY是日本上市公司，擁有當地多座電網級儲能案場開發及營運實績，更具備在地銷售網絡及完善的客戶對應體系，而台普威累積多年實績，可能為日本儲能市場貢獻所需的系統整合、維運及聚合關鍵技術及經驗，將藉由合作強化其在日本的業務開發及市場滲透率。

台普威將負責專案早期開發、EMS（能源管理系統）開發及儲能系統整合，而GREEN ENERGY則負責日本境內的EPC建置、銷售通路與客戶服務。雙方將共同合作致力於儲能案場的設計標準化、最佳化，並優化品質管理、O&M及聚合服務，旨在提供客戶穩定運轉的高品質案場與完善的一站式服務。

台普威至今累積超過307MW／647MWh的儲能建置量，包含台灣首件AFC（自動頻率控制）示範案、首座上線的台電變電所自建儲能案、首座太陽光電併設儲能案，以及台灣規模最大的民間儲能系統等里程碑。馮浩翔表示，正是這些在台灣電網環境中鍛鍊出的技術深度，使台普威得以在日本市場贏得合作夥伴的高度信任。

台普威於2024年收購日本REENS株式会社後，已在日本完成組織與服務布建，包括台日兩地24小時O&M中心，成為跨國維運能力的基礎。這項跨國合作不僅強化台普威在日本的市場地位，也提升雲豹能源在東亞能源轉型中的戰略角色。

面對再生能源快速成長，日本與台灣都將面臨電網穩定性與靈活調度的共同課題，而儲能是解決方案核心。台普威將把在台灣累積的經驗帶到日本，也期待未來台日之間能共同建立新的能源系統範本，成為亞洲能源轉型的重要推動力量。

