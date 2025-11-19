台智光勝訴！綠議員酸爆蔣萬安 被反問這句

▲台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，今年2月向北市府提出民事訴訟，18日台北地院宣判警察局一審敗訴，應支付價金差額5312萬1345元及利息，北市警局表示將提起上訴。台北市議員何孟樺狠酸，這是台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出的代價；對此，台北市府副發言人蔡畹鎣今（19）日反問，「何孟樺議員當初還要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？」

對於台智光求償勝訴一事，台北市議員何孟樺狠酸，這不只是台智光商人貪婪吸血的索求，更是台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出的代價，市府一再宣稱已經解除子約，實則是處在履約爭議中，不僅台智光繼續提供服務，市府也在今年預算中編列經費支付。

對此，蔡畹鎣反問，何孟樺議員當初還要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；若何議員反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。

蔡畹鎣表示，過去當市府明確終止有爭議的子約時，何議員要市府「拿出態度」，甚至要求解除母約；市府終止子約、回歸母約費率後，何議員又質疑會「斷網」，但事實證明，警用監視器服務至今仍穩定運作，完全打臉何議員的說法，「何議員對台智光案說法一變再變、立場搖擺，應先自行向市民說清楚，給民眾一個明確交代。」

