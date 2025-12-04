台智光案北市警局一審敗訴要陪5312萬 蔣萬安：一定提上訴

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台智光案去年鬧得沸沸揚揚，台北市長蔣萬安去年4月下令北市警局與台智光解除子約，並將3M費率從每月2200元調降至1761元，台智光公司不服提起訴訟，追討5312萬餘元，台北地院上月18日一審裁定北市警局敗訴，應給付5312萬1345元及利息。全案可上訴。台北市長蔣萬安今（4）日備詢時被問及是否上訴時表示，一定會提上訴，並允諾明年將採用非對稱頻寬。

台北市長蔣萬安（中）赴北市議會備詢。（圖／方炳超攝）

台智光案，北院一審判台北市警察局敗訴。蔣萬安下午前往台北市議會備詢，民進黨台北市議員林世宗質詢時說，他曾質詢市警局，得到的結論是，如果監視器傳輸方式選用非對稱頻寬，可替市府省下7200萬元，林世宗問北市資訊局長趙式隆，全面改成非對稱頻寬是否可行？趙式隆回應，技術上沒有問題，但法理上他不是專家，但他認為應該可以。

林世宗也問蔣萬安，針對法院一審判北市警局敗訴，是否會提上訴？蔣萬安回應，基於市府立場一定會提上訴。至於非對稱頻寬，目前北市警局已有400多支監視器是採用非對稱頻寬，服務品質及效率都沒問題，北市警局監視器將從明年起採用非對稱頻寬。北市警局補充，全市共約1萬多支監視器，明年起將改採用非對稱頻寬。



