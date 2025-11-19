台智光案北市警局一審敗訴 北市府批綠議員態度搖擺

針對台智光案一審市警局敗訴一事，民進黨議員何孟樺質疑北市府說謊，北市府副發言人蔡畹鎣則質疑何孟樺態度搖擺，表示何當初連母約都要求要解除，「現在是要選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？」（本報資料照片）

台北市警察局因警用監視器網路傳輸費及契約問題，與台灣智慧光網公司對簿法院。台北地方法院18日宣判北市警局敗訴，對此民進黨議員何孟樺質疑北市府說謊，雖對外宣稱已解除子約，但僅是另添履約爭議。北市府副發言人蔡畹鎣則質疑何孟樺態度搖擺，表示何當初連母約都要求要解除，現在是要選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？

北市府去年3月底宣布與台智光解除警察局監視器網路契約的子約，並於去年4月8日發函通知台智光，但台智光回函否認合約終止，要求警局依約履行，並於今年2月提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息。台北地方法院18日一審宣判市警局敗訴，應支付5312萬餘元；北市警局則表示會依法提出上訴。

何孟樺質疑，蔣萬安市府不斷對外表示「已經解除子約」，但雙方其實仍在履約爭議當中，台智光不僅持續提供市警局監視器網路，還配合警察局增加線路數；北市府也在114年度預算中，繼續編列經費支付給台智光。

蔡畹鎣則質疑，何孟樺當初還要求市府連母約都要解除，「現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？」蔡強調，目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴，「若何孟樺反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。」

蔡畹鎣直言，過去當北市府明確終止有爭議的子約時，何孟樺要北市府「拿出態度」，甚至要求市府解除母約；市府終止子約、回歸母約費率後，何又質疑會「斷網」，但事實證明，警用監視器服務至今仍穩定運作，完全打臉何的說法。

