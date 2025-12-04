台智光案北市遭求償近5千萬 蔣萬安：再提上訴

台北市警察局因警用監視器網路傳輸費及契約問題，與台灣智慧光網公司對簿法院。台北地院11月18日宣判北市警局一審敗訴。台北市長蔣萬安4日在市總質詢表示，市府基於立場會提上訴。（張珈瑄攝）

台灣智慧光網公司因警用監視器網路預算，涉嫌賄賂議員引起爭議，民國113年4月台北市長蔣萬安下令北市警察局與台智光解除子約，並將3M費率從每月2200元調至1761元，卻反遭台智光提起訴訟要求支付價金差額及利息共4771萬元。台北地院11月18日宣判北市警局一審敗訴。台北市長蔣萬安4日在市總質詢表示，市府基於立場會提上訴，並在115年全面採用非對稱傳輸型費率。

議員林世宗指出，若將全數監視器轉為非對稱頻寬，可樽節7200萬元，他詢問資訊局長趙式隆，全面改成非對稱頻款是否可行，在技術上、法理上或是執行上有沒有問題。趙式隆說，技術上沒有問題，法理上他不是專家，但他認為應該可以。

林世宗表示，市府對於台智光積極上訴有何立場？蔣萬安說，市府會提上訴，雖然一審法院判下來認為市府不應該終止子約，但是市府基於立場會提上訴。

林世宗直言，台智光被檢調搜索、約談，甚至聲押，違法犯紀的行為昭然若顯，台智光兩手策略，以還沒未起訴定罪為由，向警察局抗辯，導果為因、強買強賣，要求蔣萬安承諾，積極全面上訴，絕對對抗到底，另也要將這個會期的傳輸費率全數改為非對稱，並請議會刪除7200萬元。

蔣萬安說，市府一定會上訴， 針對400隻監視器用非對稱傳輸型費率，服務品質跟效率都沒有問題。他也承諾，115年就會採用非對稱傳輸型費率，會朝向這個方向。

