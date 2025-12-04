台智光案北院一審判北市警局敗訴 蔣萬安：一定提上訴

台北市警察局網路傳輸服務費率爭議，台智光公司不服解約，今年2月提起民事訴訟，台北地院一審判北市警局敗訴。議員林世宗今天在總質詢時詢問市府是否上訴，台北市長蔣萬安回應，一定會提上訴，且北市警局監視器將於明年起全數採用非對稱頻寬。

台智光遭解約短付案，一審判台北市警察局敗訴。議員林世宗4日在總質詢時詢問是否上訴，台北市長蔣萬安（圖）表示，一定會提上訴。（中央社資料照）

蔣萬安今天下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員林世宗詢問台智光案時說，他曾質詢警局，得到結論是若監視器傳輸方式選用非對稱頻寬，可替市府樽節新台幣7200萬元，針對法院一審判北市警局敗訴，蔣萬安是否會提上訴。

蔣萬安答詢，基於市府立場一定會提上訴，且目前針對北市警局已使用400多支監視器，都是採用非對稱頻寬，服務品質及效率都沒問題。

蔣萬安提到，北市警局監視器將從明年起採用非對稱頻寬。北市警局解釋，全市共約一萬多支監視器，明年起將改採用非對稱頻寬。

台北市長蔣萬安4日表示，北市警局監視器（圖）將從民國115年起採用非對稱頻寬。台北市警察局進一步解釋，全市共約1萬多支監視器將全面改採非對稱頻寬。（中央社）

全案源於，台北市警局以台智光公司涉議員陳重文貪污案等，去年4月發函解約回歸為光纖契約計價。台智光不服興訟討去年4月至12月差額5312萬餘元。

台北地院今年11月認定，北檢雖有另案偵辦警局監視系統案件，但至今未起訴、為有罪判決，不足為有利警局的認定，依光纖契約、協議書等，警局去年4月8日解約不合法，警局使用CCTV網路為民國113年1月1日生效，因此警局相關抗辯無理由，判決警局應給付5312萬1345元及利息。全案可上訴。