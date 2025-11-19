台智光案議員轟警局敗訴代價大

為了警察局監視器專線費率問題，台智光一狀把警察局告上法院，認為北市府片面更改費率無理由，要求北市警局支付四千七百七十一萬餘元價差與延遲付款的利息。今天台北地院宣判，警察局一審敗訴，應支付去年四月至十二月價差與利息，總共約五千三百六十七萬餘元！台北市議員何孟樺十八日表示，警察局敗訴將是市民為蔣萬安謊言治市付出的代價！

不過，北市府副發言人蔡畹鎣十九日反問，何孟樺議員當初還要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；若何議員反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。

蔡畹鎣指出，過去市府明確終止有爭議的子約，何議員要市府「拿出態度」，甚至要求解除母約；市府終止子約、回歸母約費率後，何議員又質疑會「斷網」，但事實證明，警用監視器服務至今穩定運作，完全打臉何議員的說法。何議員對台智光案說法一變再變、立場搖擺，應自行向市民說清楚，給民眾一個明確交代。

議員何孟樺在臉書指出，去年蔣市長宣佈「解約」之後，她就一再指出，北市府根本沒有跟台智光解約，雙方實際上處在履約爭議之中。最明確的證據就是，依照警察局監視器協議書的第一次變更內容，台智光早在市府解約的三個月後，也就是七月八日，就沒有義務繼續維護警察局監視器的網路傳輸。但實際上，台智光不只在七月後還繼續提供服務，而且還配合警察局增加線路數。市府還是在一一四年預算中，編列經費支付給台智光！