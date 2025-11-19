台智光求償勝訴 何孟樺批蔣萬安：謊言治市的代價

台北市議員何孟樺說，市府與台智光並未解約，而是處在履約爭議中。(資料照，記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息，台北地方法院18日宣判警察局一審敗訴，應支付5312萬餘元，北市警局表示將上訴。台北市議員何孟樺表示，這不只是台智光商人貪婪吸血的索求，更是台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出的代價；市府一再宣稱已經解除子約，實則是處在履約爭議中，不僅台智光繼續提供服務，市府也在今年預算中編列經費支付。

蔣萬安去年3月底宣布與台智光解除警察局監視器子約，警局去年4月8日發文給台智光，台智光去年4月19日回文否認合約終止，要求警局依約履行。市府在6月核定爭議期間3M費率從2100元降至1761元。台智光今年2月提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息。

廣告 廣告

何孟樺指出，「解除子約的理由不成立，這是蔣市府現在最大的困境。」市府援引改變費率的條款是「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。但實際上，北檢偵辦的案件是沒有簽訂協議書的社會局案，警察局案迄今未起訴。

何孟樺說，「沒簽約的有解約理由，有簽約的卻沒有理由解約。」但市府面對外界的追問，標準回應「4月8日，就針對監視器的子約立即解除，所以費率就回到了母約1761元，另外警察局也即刻啟動，相關備援系統建置的程序。」用謊言掩飾台智光繼續寄生、吸血的事實，市府根本沒有跟台智光解約，雙方實際處在履約爭議中。

何孟樺說明，最明確的證據就是，若依照警察局監視器協議書的第一次變更內容，台智光早在市府解約的3個月後，也就是7月8日，就沒有義務繼續維護警察局監視器的網路傳輸。但實際上，台智光不只在7月後繼續提供服務，還配合警察局增加線路數；市府也在114年預算中，繼續編列經費支付給台智光。

此外，何孟樺在去年12月16日《台智光專案小組調查報告》初稿，提出的不同意見書也寫道：「蔣市府並未完成解約備援工作，更讓攸關台北市治安穩定的監視器設備運作，置於契約甲乙雙方認知差異極大，極具風險之履約爭議之中。此種為短期政治聲量，而置台北市民之身家財產安全於不顧之作為，應予譴責，並應儘速修正。」

何孟樺表示，台北地院一審宣判結果出爐，市警局敗訴，更證實蔣萬安「匆匆忙忙」解約，導致今天市府「連滾帶爬」敗訴；而當初解約的理由也依舊不成立，這使得在後續上訴翻盤的機會極低。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文上任首開鍘!中常委何鷹鷺拍抖音主張統一 國民黨祭停職處分

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

獨家》潛艦海鯤號尾舵現身 船迷：「那條線」好長

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

