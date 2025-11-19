台智光追討網路費5312萬！北市警局一審敗訴「三大理由」曝 與北檢有關

台北市警局。翻攝自Google地圖



台北市政府向台灣智慧光網公司（台智光）租用網路服務，卻爆出議員收賄關說案引發糾紛，後來台北市警局發函終止協議，遭台智光告上法院。台北地院昨（11/19）日判北市警局敗訴，須支付短付的5312萬餘元網路服務費及利息。如今敗訴的「三大理由」也曝光，法院認為，北市警局未能舉證廠商曾給付不法回扣，終止協議不生效力，因此後來核定的費率也不生效，應依照原核定金額付費。可上訴。

台智光於2012年與郝龍斌市府簽約，承攬台北市光纖網路建設與營運，負責提供北市府所屬機關網路服務，後來柯文哲上任後，北市警局在2017年進一步與台智光簽訂協議書，由台智光提供「監視錄影系統」更高規格的CCTV網路。雙方約定，網路服務費由北市府每年核定的費率計價，而北市府於去（2024）年3月8日發函，核定2024年度費率CCTV VPN-3M為每月2100元。

廣告 廣告

沒想到，同年3月14日，國民黨籍台北市議員陳重文就因涉嫌收賄護航台智光，遭檢廉搜索聲押，北市警局於是以「廠商給付他人不正利益」為由，發函台智光終止協議，改選用一般行政網路TGSN服務，並依照北市府同年6月新核定的TGSN費率即每月1761元付費。此舉引發台智光不滿，對北市警局提起民事訴訟，索討去年4月至12月的網路服務費差額共5312萬1345元及利息。

台智光案涉及台北市前後3任市長。資料照片

北市警局主張，台智光原本在光纖契約中，承諾就監視錄影系統網路，提供比一般機關更優惠的費率，結果該專案CCTV費率卻遠高於行政型TGSN，北市警局多次洽詢，想將頻寬費用和加值費用分開、調降服務標準，台智光也拒絕，導致他們負擔過高的服務費。

北市警局認為，協議書並未限制他們的監視錄影系統，只能選用該專案CCTV服務，因此，他們基於台北地檢署的調查結果，認定台智光負責人與顧問，就協議書履行事項有給付不正利益，並依照協議書條款終止契約，改選用一般行政網路TGSN服務，並未違約。

然而，北院以「三大理由」駁斥北市警局。

理由一：終止協議不合法

根據雙方協議書，廠商履行協議時，如果有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益時，機關可書面通知終止協議書或解約，不須補償廠商損失。北市警局雖然於去年4月8日發函終止，但從函文內容中，只看得出北市警局是依該條款終止協議，卻沒說明台智光有任何符合該款的具體情形。

判決指出，北市警局雖然舉出新聞報導佐證，但新聞只提到，台北市議員被檢舉涉嫌收受台智光近千萬元賄賂，遭檢廉搜索約談等內容。而北檢新聞稿和陳重文的一審判決都說明，關於警察局監視系統專用傳輸網路服務費部分，另涉及違反《貪污治罪條例》、財產來源不明等罪嫌，還在北檢偵辦中。

因此，法官認為，本案至今還沒有人被羈押、起訴或為有罪判決，無法證明台智光有給付不正利益的情形，北市警局終止協議不生合法效力。

理由二：新費率不生效

北市警局雖然辯稱，北市府已於去年6月4日核定新費率，但法官細看函文內容，發現北市府公文指稱「貴局已於4月8日終止（協議書）……，電路費率自失所附麗」、「核定貴局與台灣智慧光網股份有限公司爭議尚未釐清期間之（費率）……。」可見，北市府是因為北市警局終止協議書，才會核定新費率。

法院認為，既然北市警局終止協議不生效，原本的費率就應該繼續適用，因此，北市府於去年6月4日核定的新費率，並未取代原費率。

理由三：協議結論採CCTV專案

北市警局雖然主張費率不合理，監視系統採TGSN服務就已足夠，且也曾發函徵詢法務局等單位意見，確認改採TGSN服務的適法性沒問題。

但法院指出，雙方在去年2月開會時，最後還是決定採用CCTV專案，費率則依市議會審議預算，以每月2100元計算，遍查會議紀錄，也幾乎找不到北市警局想改採TGSN服務的主張。頂多只有局長曾經提到：「……如果沒有完成議價，本局只能以核定的1761元來付款，爰應依照前述議會刪減預算的脈絡，3M費率減價100元才有意義……。」

法官認為，在北市府已核定113年度費率的情況下，北市警局仍在抗辯協議書沒有限制他們必須使用專案服務，相關辯解不足採納，最後判決北市警局敗訴，須支付短付的5312萬餘元網路服務費及利息。本案可上訴。

更多太報報導

北投農會疑賄選遭搜索 陳重文再淪被告！曾涉台智光案被判刑

陳重文戴電子腳環「2小時就沒電」！ 他「壓力過大」請法官幫忙這件事

身捲弊案、陳重文被爆索資「拿576萬標案」 北市工務局急發聲撇清