台暗黑女神母「阻止買名牌包」！她揭內幕喊：問我媽

娛樂中心／饒婉馨報導

台灣暗黑界女神吳夢夢早期從SWAG出道，入行8年、累積超過150部作品的她，擁有美豔外型與超乎理解的犯規身材，是不少老司機心目中的女神代表。她4日在Threads發文坦言曾有過想買名牌的時期，跟媽媽談及此事希望得到贊助，卻反被上了一課，表示「還是覺得自己沒長大」。









台AV女優被媽「阻止買精品包」 親揭原因：還是覺得自己沒長大

吳夢夢大學時期曾存錢想買名牌包，卻被媽媽阻止。（圖／翻攝自吳夢夢Threads）

她回憶起自己還在唸大學的時候，跟很多年輕女孩一樣，心裡一直很渴望能擁有一個精品包。當時她雖然有努力存錢，但距離目標金額還差一點，於是試著向媽媽開口，希望能得到一點贊助。沒想到媽媽聽完後，並沒有直接答應或拒絕，而是語重心長地對她說，「妳現在大學拿精品包，別人首先就是覺得妳要嘛家裡有錢、要嘛有乾爹，何必呢」。這番話讓當時的吳夢夢開始思考，追求名牌背後的意義究竟是什麼；除了導正觀念，她還告訴吳夢夢，「錢就是要放在不同的籃子裡生錢，不動產、基金、股票，這些才能讓往後的妳有安全感」。為了讓女兒更了解理財，媽媽隨手就從書櫃裡拿出6本關於投資的專業書籍送給她，甚至還叮嚀，如果這幾本看完了，隨時可以再拿更多進階的書給她讀。

廣告 廣告

台AV女優被媽「阻止買精品包」 親揭原因：還是覺得自己沒長大

吳夢夢至今仍不精通投資，透露自己現在的理財方法。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

不過，吳夢夢也坦承，「我看了幾頁，就沒再打開那些書了，直至今日都沒成為什麼投資高手」，談到現在的理財方法，她採取比較簡單且規律的方式，也就是每次領到錢的時候，會強迫自己先扣掉一定的比例存起來，剩下的才會拿去花，而且遇到不懂的投資問題還是會轉頭向媽媽請教。雖然她今年已經35歲了，有時候還是覺得自己像個沒長大的孩子，但她深有感觸地說，「務實的媽媽會教出務實的小孩」。

原文出處：35歲台暗黑女神「買精品包被阻止」！她自曝理財秘訣：問我媽該買啥

更多民視新聞報導

「猜拳陪睡」侵犯幼女188次 郁方怒：只判5年半？

A-Lin昔「飯店唱歌」被投訴！網笑爛：沒有投幣

女網紅「頂流男星都睡完了」公開名單！揭鹿晗床照真相

