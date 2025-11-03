台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢

娛樂中心／施郁韻報導

馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。（圖／亞洲通文創提供）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。被外界封為「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃），3日發文爆料，今年3月曾受邀到馬來西亞旅遊，面對質疑的聲音，她發布6點聲明「所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的」，雖未指名道姓，相關線索引起眾人議論。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

翁雨澄發文指出今年三月時，被對方邀請到馬來西亞，整整三天只有第一天有發動態，因為後來被帶去一個「神秘的旅行」，當時，對方還跟她告白，表示愛她的靈魂、她是特別的，還特別說這是他們之間的小秘密。

翁雨澄發文回應6點質疑，「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約」。（圖／翻攝自臉書）

後來翁雨澄發現，這一切都是騙人的，她發現對方也邀了其他女孩，這才讓她清醒，發現自己只是其中一個玩具。她也一直守著這個秘密，當時自己也是相信對方只跟自己在一起，才碰了那些東西，甚至還約好11月要去馬來西亞找對方，但她最後發現「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」

翁雨澄3日晚間在Threads發文回應6點質疑，「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約」，認識比較久的朋友知道她相當喜歡他的音樂創作。

翁雨澄強調，從來沒有奢侈的去想像自己能成為對方的另一半，「我根本沒有這個資格，這點我很明白。但我不能接受的，是欺騙，」。

翁雨澄表示，每個人都有自己的交友權利，也有不同對交友審查的界線，「有的人可以接受，有的人不行，我也尊重每個人的私人界線。」她強調雖然是成人女優，但也是平凡人，也會有想紀錄的人生體驗，就像一般人一樣，用來紀錄生活、發洩情緒。

翁雨澄澄清，並非所謂「飲料網紅」引薦前往馬來西亞，也沒有拿錢伴遊，而是受本人邀請去旅遊，她加碼爆料，所有相關違禁品都是到當地後對方提供的，她不可能也沒有攜帶任何違禁品，台灣及馬來西亞海關皆無違法情形。

最後翁雨澄表示，以上聲明之後不會再針對此案發表任何文章，並請關心她的朋友給予一些時間調適心情。



