台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢
娛樂中心／施郁韻報導
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。被外界封為「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃），3日發文爆料，今年3月曾受邀到馬來西亞旅遊，面對質疑的聲音，她發布6點聲明「所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的」，雖未指名道姓，相關線索引起眾人議論。
黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。
翁雨澄發文指出今年三月時，被對方邀請到馬來西亞，整整三天只有第一天有發動態，因為後來被帶去一個「神秘的旅行」，當時，對方還跟她告白，表示愛她的靈魂、她是特別的，還特別說這是他們之間的小秘密。
後來翁雨澄發現，這一切都是騙人的，她發現對方也邀了其他女孩，這才讓她清醒，發現自己只是其中一個玩具。她也一直守著這個秘密，當時自己也是相信對方只跟自己在一起，才碰了那些東西，甚至還約好11月要去馬來西亞找對方，但她最後發現「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」
翁雨澄3日晚間在Threads發文回應6點質疑，「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約」，認識比較久的朋友知道她相當喜歡他的音樂創作。
翁雨澄強調，從來沒有奢侈的去想像自己能成為對方的另一半，「我根本沒有這個資格，這點我很明白。但我不能接受的，是欺騙，」。
翁雨澄表示，每個人都有自己的交友權利，也有不同對交友審查的界線，「有的人可以接受，有的人不行，我也尊重每個人的私人界線。」她強調雖然是成人女優，但也是平凡人，也會有想紀錄的人生體驗，就像一般人一樣，用來紀錄生活、發洩情緒。
翁雨澄澄清，並非所謂「飲料網紅」引薦前往馬來西亞，也沒有拿錢伴遊，而是受本人邀請去旅遊，她加碼爆料，所有相關違禁品都是到當地後對方提供的，她不可能也沒有攜帶任何違禁品，台灣及馬來西亞海關皆無違法情形。
最後翁雨澄表示，以上聲明之後不會再針對此案發表任何文章，並請關心她的朋友給予一些時間調適心情。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
黃明志最新被捕照曝「光頭+鬍渣」搜出9顆藍色藥丸！謝侑芯經紀人再開嗆
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
「郭采潔祕婚」衝熱搜第一！男方遭控濫交吸毒早駁斥 3年前風波又被挖
蔡阿嘎遭咬反酸「吸毒仔急了」 員工曝蘿拉惡行：缺的是良心，不是現金
其他人也在看
謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，疑點重重引起熱議。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安更爆料黃明志最初想用錢將新聞壓下，甚至將毒品推到死者身上。對於外界質疑謝侑芯當伴遊、性交易，謝薇安也透露謝侑芯在Only Fans巔峰期的收入月破百萬，不需要靠性交易生活。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
《國寶》紅什麼？歌舞伎藝術的最高境界！台灣賣破千萬票房、日本賣破160億！必看8大原因
究竟《國寶》是在紅什麼？本文整理《國寶》必看的8大原因，號召文青和影迷一起來見證電影藝術的歷史時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前
粿粿遭疑買網軍！社群湧「家人洗白文」 律師酸：到底有幾個
藝人粿粿（江瑋琳）因遭范姜彥豐爆料出軌王子（邱勝翊），1日在IG發布17分鐘的影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況；范姜彥豐則發文反擊，「夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿」，並公開她出軌王子的時間線。而自稱粿粿家人的前中職統一獅Uni-Girls成員Kiwi（林家莉）PO文聲援粿粿，之後也有多篇以「粿粿家人」及其支持者名義發布的類似貼文，被猜測她疑似買網軍洗白。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安也狠酸：「粿粿到底有幾個家人？」中天新聞網 ・ 1 天前
立冬財運爆棚！這3生肖好運擋不住，錢財運勢一路飆升
立冬將至，不僅象徵冬季開啟，也被民俗視為年度能量重新轉換的關鍵時刻。特別是今年（2025）立冬落在11月7日，《搜狐網生肖運勢》專欄特別分享：有3個生肖的財運將在此時全面升溫，正財、偏財同步看俏，甚至連身邊的小人都會悄悄退散，可說是「苦盡甘來式的好運爆發」。究竟是哪三個幸運生肖？讓我們來一探究竟。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
體壇第4人！日天皇親授「文化勳章」 王貞治談道奇連霸：了不起的比賽
今（3日）為日本文化節，日本皇居宮殿舉行了文化勳章親授式，前職業棒球選手、前監督，現任軟銀球團會長王貞治先生（85歲）及諾貝爾化學獎得主北川進先生（74歲）等8人出席，由天皇親手頒發勳章。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
韓國驚悚片《咒你》4大亮點！影帝劉宰明拍到腿軟，車善玗親證撞鬼經驗
韓國驚悚新片《咒你》（Cursed to You）將於10/31萬聖節當天正式上映，集結劉宰明、文彩元、頌樂與車善玗等實力派與人氣演員共同演出。劇情以「買賣鬼魂」的禁忌市場為主軸，揭開人性在慾望與恐懼間的極限試煉。預告一釋出就以血腥逼真的場Marie Claire美麗佳人 ・ 14 小時前
台女受邀遊大馬「對方提供違禁品」 列6點心碎控：被當玩具
近日31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。音樂人黃明志捲入其中成為關鍵人之一，台灣成人女優娃娃（翁雨澄）3日在Threads上發文，透露今年三月曾受邀到馬來西亞旅遊，雖未直接點名，但提到多個關鍵字依舊引發討論，她也提出6點面對外界質疑的聲音。中時新聞網 ・ 5 小時前
俄軍續進犯 分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里
（中央社基輔3日綜合外電報導）法新社對於華府智庫「戰爭研究所」數據的分析顯示，俄羅斯軍隊10月持續在烏克蘭緩慢推進並占領了461平方公里領土，且重點仍鎖定烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區。中央社 ・ 32 分鐘前
江蕙春節重返小巨蛋連開五場！11/13實名制登記抽選！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
罹癌無法化療！《大學生》男星停工1周 明捐肝救父
【緯來新聞網】男星海產今晚（3日）突發文寫下「老爸，這一次你生病，換我來挺你」，並附上父子倆戴著住院緯來新聞網 ・ 9 小時前
工商社論》論加速都更面面觀
面對都市更新進展緩慢，卓揆日前透露，正研擬「自主都更」的新模式獎勵措施，並於明年度總預算中編列經費，成為推升都更動能的新解方。此一創新模式立意甚佳，惟實務上複雜度及難度頗高，除非法制面規劃周延，才可為都更注入蓬勃活力。除此以外，雙北老屋太多，政策誘因不足，執政者應以宏觀視野端出都更戰略，兼顧速度和規模，多路並進，達成擴大內需及市容更新的雙贏目標。工商時報 ・ 2 小時前
這畫面太美！道奇「MVP三連星」太太合照美貌吸睛！網讚真美子「像仙女」
體育中心／綜合報導道奇在世界大賽G7逆轉奪勝，也完成隊史首度的衛冕霸業，除了球員開心慶祝之外，道奇美麗的「大嫂團」也與有榮焉，賽前依照慣例眾夫人們進行大合照，而「MVP三連星」中的弗里曼（Freddie Freeman）太太也特別放上與貝茲妻子（Mookie Betts）以及大谷翔平愛妻真美子的「Big 3」合影，讓網友直呼：「這畫面太美！」FTV Sports ・ 22 小時前
黃明志最新被捕照曝「光頭+鬍渣」搜出9顆藍色藥丸！謝侑芯經紀人再開嗆
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，因初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭指控擁毒和濫用毒品，《中國報》獨家曝光黃明志被捕照，以及身上搜出9顆疑為搖頭丸的照片。謝侑芯經紀人再次對黃明志嗆聲。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 9 小時前
獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員
閃兵集團從今年2月掃蕩迄今，已包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷等14名藝人，另有舞台劇演員黃博石、台大學霸方東華，再加上月28日Energy前成員唐振剛，及後續至少3人自首，目前已有近40名閃兵役男涉案；據悉，檢警持續清查，已鎖定某知名團體及男團成員列入日後拘提目標。自由時報 ・ 20 小時前
日本26年懸案破了！高中女遭拒後懷恨 親手奪走同學妻性命
（記者周德瑄／綜合報導）日本名古屋在1999年一名32歲主婦高羽奈美子在家中慘遭殺害，當時2歲的兒子親眼目睹母 […]引新聞 ・ 1 天前
中工遭寶佳集團禿鷹式掠奪！持股已逾一成 中工：依法維護經營權
中華工程（2515）爆出股權變動風波，中工今（3）日表示，寶佳集團旗下堡新投資在10月27日至30日連續四個交易日大量買入股票，且成立登記地址與寶佳集團相同，負責人亦與寶佳旗下建設公司有關聯。中工強調，公司將依法維護治理權益，並呼籲檢調及主管機關調查相關交易背景。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 17 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 18 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前