台最強女優控被黃明志餵毒！導演驚爆他們約炮過「對話紀錄我還留著」

娛樂中心／綜合報導

娃娃控黃明志「提供違禁品」。（圖／翻攝自臉書）

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，案件持續擴大延燒，牽扯出大馬歌手黃明志涉毒等風波，曾獲封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）日前指控被黃明志餵毒，對此AV導演圤智雨今（4）日發文爆料「黃明志約炮過翁雨澄，你該不會忘記了吧？」，更說女方當時還想藉由黃明志炒新聞。

翁雨澄在《threads》貼文指出，今年3月受邀請去大馬，後面就被帶去了一個「神祕旅行」，被說服嘗試了那些東西，以為自己是最特別的，如今才知道還有其他女孩也受到邀請，「原來我根本只是你其中的一個玩具。對不對？」、「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」。

圤智雨跳出來反爆娃娃約砲過黃明志。（圖／翻攝自臉書）

圤智雨在臉書發文直指：「娃娃2021年9月在黃明志已有女友時，就接受他的約炮，地點還是在中和某旅館209號房。」他更指出，該段關係並非空穴來風，當年娃娃主動提供LINE對話紀錄，曾試圖將事件操作成新聞，雙方是否後續仍有聯絡，他不願多談，但直言：「到了2025了，現在人家出事了，妳就出來潑冷水，是不是忘了你自己也留下了證據？」

圤智雨更質疑，翁雨澄如今發聲指控，之前還卻曾出手對其他女優如吳夢夢進行攻擊，「什麼時候道德感變得這麼高尚了？」他最後強調，上述言論皆有保留證據，甚至黃明志與翁雨澄的對話紀錄都有留著。

