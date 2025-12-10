台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

娛樂中心／周希雯報導

辣模糖糖（趙宇喬）擁有可愛童顏與火辣身材，因出道前曾擔任護理師被譽為「最正護理師」，IG衝破40萬人追蹤。敢言直率的她自稱是「糖糖正正ㄉ台灣人」，然而近年因公開反共的政治立場，導致收入受影響、甚至有廠商撤回邀約，令她無奈表示「心疼錢錢是真的」。不過貼文曝光後，反倒湧入一票台派網友支持，不少人大讚，「願意發聲都是勇敢的人！」

糖糖在Threads發出對話截圖，對方先是傳訊息表示，「雖然我有給客戶你的社群，但我猜他們沒注意到妳的政治言論，如果因為這個突然被取消是有可能的喔。或是妳希望我先主動跟客戶挑明也可以。」糖糖表示理解，並回覆「如果覺得客戶是會介意的話，可以先跟客戶提沒關係，畢竟有類似的事情發生過，能避免後續的問題也好。」後來她主動確認案子情況，對方也表示「抱歉確定沒了。」

最辣護理師「發表政治言論」突被取消工作！PO對話截圖網嘆：中國人就是這樣

糖糖因發表政治言論，連帶接案也受到影響。（圖／翻攝「choo7077」IG）

突如其來的插曲，令糖糖不禁感嘆，雖然不是第一次遇到案子被取消，「但因為在社群上發表政治言論，今年案子受影響的程度真的很有感」，她坦言「說收入沒影響是騙人的（心疼錢錢是真的）」，不過心中仍充滿感激之情，「謝謝所有願意跟我合作的客戶和夥伴」。

最辣護理師「發表政治言論」突被取消工作！PO對話截圖網嘆：中國人就是這樣

糖糖坦言，雖然收入受影響，但她依舊很感謝願意和她合照的廠商、夥伴。（圖／翻攝「choo7077」IG）

貼文一出，不少人留言鼓勵，「願意發聲都是勇敢的人」、「台派座標之力啟動，歡迎所有台派廠商都來支持糖糖正正的台灣女孩趙宇喬，幫擴散」、「中國人就是這樣，想要逼你噤聲」、「可以失望，但不要絕望。至少我們這一代要努力守住台灣」、「共匪就是用相同招數逼藝人低頭舔共的呀」、「妳真的很勇敢，我看過的麻豆大部分不會直接表示政治傾向，就是怕這種事情」。也有人感嘆，「辛苦了，我也曾經因為被扯上政治被出征、抹黑跟造謠。（而且我根本不是走政治路線）做我們這行真的是難以避免的職業傷害」。









