「台有事恐成日存亡危機」高市強硬：能行集體自衛權

日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院預算委員會備詢時強硬表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，換言之，也就是允許日本自衛隊出兵海外。

親台派日本首相高市早苗上任後首次國會備詢，果然被問到，若中共武力犯台，日本會怎麼做。

日本首相高市早苗：「台灣有事情勢已十分嚴峻，若能進行模擬，我們必須為最壞的狀況做好準備。」

高市延續安倍政策，強調台灣有事就是日本有事，而日本不只要為最壞情況模擬，還可能有所動作。

日本首相高市早苗：「中國若是動用戰艦伴隨武力，對台進行海上封鎖，若是這樣的話，怎麼想都可能成為存亡危機事態的情況。」

高市表明台灣有事可能成為日本的存亡危機事態，若進入這樣的狀況，在日本現行安保法制下，自衛隊能行使集體自衛權，也就是使用武力。

美國總統川普：「也沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

川習會沒談台灣，沒想到跟高市也有關嗎，日媒報導高市與川普會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，及若台灣有事，美國利益會受到多大損害，也因此最後川習會，川普沒讓習近平有機會提出中國對台灣的主張，但中國可沒放棄持續對台灣施壓，CNN分析衛星影像顯示，中國自2020年以來，大規模擴建與飛彈生產有關的設施，專家認為，這顯示北京恐怕正為「可能武力犯台」做準備。

