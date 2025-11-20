台服飾「暖心服務」感動全網！為行動不便阿嬤送衣到門口

民眾目擊連鎖服飾品牌店門外，有行動不方便的阿嬤，店員親自拿衣服到店外提供挑選。（圖／double__girl提供）

台灣一家本土服飾店店員的暖心舉動感動人心！店員為行動不便的阿嬤展現貼心服務，將衣服帶到店外供阿嬤挑選，並耐心介紹商品。這溫馨場景被網紅拍下分享，短短兩天就獲得超過20.4萬個讚。目擊民眾皆表示相當感動，身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆更直言「這其實是我生活的日常」。該服飾品牌長期參與公益，15年來持續捐贈衣物給家扶基金會，今年更讓400位兒少受惠，展現企業善盡社會責任的精神！

在高雄的一家台灣本土連鎖服飾店外，一位店員手持衣架上的衣服，站在店外為一位坐在代步車上的阿嬤服務。雖然阿嬤看起來有可能進入店內，但可能考慮到店內空間不易迴轉，以及避免妨礙其他顧客，店員特別將衣服帶到外面讓阿嬤挑選。這溫馨場景被擁有7.6萬粉絲的網紅翊樺拍下分享，引發熱烈迴響。目擊民眾表示對這一幕感到相當感動，認為這種服務態度非常好，甚至坦言自己可能不會這樣做。另一位民眾則稱讚這種暖心行為很nice，並表示自己還沒遇過如此貼心的店員。

台灣服飾品牌，過去就曾和慈善基金會合作。（圖／TVBS）

身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆表示，這種情況讓他非常感動。作為輪椅使用者，他分享道，這其實是他生活的日常，因為外面大約有9成以上的店家輪椅使用者都無法進入，通常都需要在門口呼叫店員協助。

家扶基金會已經長達15年接受服飾品牌的捐贈，讓有需要的兒少在農曆新年前都可以有新衣服可以穿。（圖／家扶基金會提供）

這家台灣服飾品牌不僅在這次事件中展現人性關懷，過去也經常與基金會合作。今年年初，該品牌就讓孩子親自到館內挑選衣服，共有400位兒少受惠。此外，該品牌捐贈給家扶基金會的活動已持續15年，特別選在農曆年前進行，讓孩子們都能穿上新衣過新年。民眾紛紛呼籲這種善的循環能夠持續，希望不只是店員，大家看到有需要幫助的人都能伸出援手，讓台灣各地充滿溫暖。

