台東交通罰單年年「超收」！議員擔心遊客不來 明年刪減2千萬元

台東交通罰鍰收入年年「超收」，明年度歲入預算編列1億2093萬6000元，議員認為交通罰單開太多會影響台東觀光，提案刪減警察局「罰金、罰鍰及怠金」相關預算2000萬元，順利通過。不過台東罰單近年每年均超收7千萬元左右，雖然預算刪除，不代表實際數字會下降。

台東縣警局2023年交通違規歲入編列1.2億元、實收2.08億元，2024年預算1.2億元、實收1.9億元。2025年同樣編列1.2億元，實際收入尚未出爐。

台東縣議會今天審查明年度總預算，台東縣警察局在「罰金、罰鍰及怠金」歲入編列1億2093萬6000元整，遭議員古志成提案刪除2000萬。

古志成指出，紅單（交通罰單）影響台東的層面非常大，他相信在科技執法下，百姓守法程度愈來愈高，但預算編太高會造成基層員警開單壓力及百姓荷包縮水。

古志成進一步說，台東觀光愈來愈低迷，很多人反映不想來的原因是「動不動就被開罰單」，以南迴公路而言，明明路很寬卻限速60公里，影響遊客出遊意願，所以他提議刪減2000萬，不樂見警察為業績去鄉間小路或部落抓違規、違反比例原則。

古志成提議刪減罰金罰鍰及怠金相關預算2000萬元，經議員附議後順利通過。此外，議員簡維國也發現，在交通業務歲出預算中，科技執法設備維護費達495萬元，與義交訓練經費落差達30倍。

簡維國說，科技執法雖能減少義警人員部分工作負擔，但在事故發生時，現場仍需要人力協助傷患，單純錄影開單無法取代即時救援。他建議可於台東市塞車熱點加派義交指揮交通，更符合實際需求。

