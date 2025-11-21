台東人氣豆乳雞藏身巷弄 靠一口酥香成為在地人宵夜首選
美食中心/綜合報導
隱身巷弄的排隊美食：QQ豆乳雞成為台東必吃小吃
在台東街頭，炸物攤林立，卻少有讓人真正記住的味道。而一款融合傳統豆乳風味與創新炸法的雞肉料理，正悄悄在在地掀起討論熱潮。
隱身於台東市巷弄中的一家小店，吸引著不少外地饕客慕名前來。QQ豆乳雞原創店自三年前創立以來，逐漸成為台東豆乳雞的代表品牌。創辦人回憶，自己因緣際會從親戚處學得豆乳雞的獨門醃漬配方，便開始思考如何打造屬於自己的品牌。「我本來就愛吃炸物，也喜歡動手改良食譜，想試著做出與眾不同的豆乳雞，」他說。
這股熱情與執著催生了如今的QQ豆乳雞原創店，不僅被在地人視為台東銅板美食，更頻頻登上各大論壇、部落格台東炸雞推薦與台東宵夜首選的榜單。對創辦人而言，這段創業過程不只是味道的傳承，更是對台東隱藏版小吃與台東在地美食價值的一次重新定義。
品牌命名巧思 打造記憶中的台東人氣小吃
QQ豆乳雞原創店的命名背後，有著創辦人對炸雞口感的具體想像與品牌理念。店名中的「QQ」象徵著炸雞外皮酥脆、內裡Q彈的完美口感，也是創辦人希望傳遞給顧客的第一印象。搭配以豆腐乳為基底的獨特醃漬方式，醬香入骨卻不死鹹，成為這道台東人氣小吃的靈魂所在。「我們希望客人光聽名字，就能馬上聯想到咬下去那一刻，外酥內嫩、汁香四溢的口感記憶。」
堅持自製醬料 走出台東炸物攤推薦的差異路線
為了讓炸雞呈現出更深層次的風味，QQ豆乳雞原創店採用紅麴與特製豆腐乳進行醃漬，不同部位（雞腿、雞塊、雞翅）都有專屬的醃漬比例與黃金時程，確保入味均勻又能保留肉質本身的鮮甜。裹粉手法與火候控制也經過數十次反覆調整，只為炸出外皮金黃酥脆、內裡鮮嫩多汁的完美口感，讓顧客每一口都能感受到「鎖汁不乾柴」的細膩心思，在眾多台東巷弄美食與台東隱藏版小吃中成功脫穎而出。
創辦人強調：「我們每天開店前都會試炸，味道不對，就絕不端上檯面。」這份對品質的高度堅持，也讓QQ豆乳雞原創店成為許多老饕心中無可取代的台東炸物攤推薦，更逐漸累積成外地遊客口碑中的台東宵夜首選。對許多老饕而言，這不僅僅是一份炸雞，更是一種能安心依賴的美食體驗，是用時間、細節與誠意換來的信任感。
顧客回饋熱烈 台東隱藏版小吃變團購夯品
創辦至今，QQ豆乳雞原創店累積了不少死忠顧客，不只在地人，也吸引了許多外縣市遊客前來朝聖。有高雄旅客特地來買上一盒炸雞，帶上火車回家享用，也有電視節目主持人專程來訪，打卡分享給觀眾，進一步推廣這份台東隱藏版小吃的魅力。不少不少顧客直言：「這真的是台東小吃中的驚喜，吃過一次就難以忘懷。」
除了現場排隊購買，許多粉絲也透過社群號召台東外送團購美食，讓這道炸雞搖身一變成為熱門的台東宵夜外送選項。即使藏身巷弄，這份獨特味道的豆乳雞仍舊口耳相傳、人氣長年不減，成為遊客與在地人都愛的台東人氣小吃。
從銅板美食到地方代表 走出自己的台東小吃地圖
創辦人坦言，台東炸雞市場競爭激烈，從傳統夜市到連鎖品牌比比皆是。QQ豆乳雞原創店選擇以差異化取勝，堅持豆乳醃漬、手作出餐，走一條結合品質與特色的路線。他表示：「我們的目標不是跟風，而是成為真正代表台東味道的炸雞。」
從最初的攤位起家，如今成為許多旅人心中的台東小吃地圖一站，也是不少人推薦的台東銅板美食與台東在地美食代表。QQ豆乳雞原創店正逐步將一份對味道的堅持，轉化為地方記憶中最真實的一口溫度，讓每一位走進店裡的人，都能感受到這份用心與熱情。
延伸了解 你可能也想問的關於 QQ豆乳雞原創店…
Q1. 「豆乳雞」聽起來很特別，它的風味跟一般炸雞有什麼差別？
豆乳雞並非單靠炸功，而是以豆腐乳或紅麴作為醃料核心。經過長達 8 小時以上的醃漬，肉質會比一般炸雞更軟嫩且入味，咬下去能吃到淡淡發酵香氣與濃郁鹹香，表皮則因改良過的裹粉配方更加酥脆。與傳統夜市炸物相比，風味層次更豐富，也更耐吃。
Q2. 無骨的跟帶骨的差在哪？推薦哪一道最經典？
無骨款式如「QQ豆乳雞」以雞腿肉塊為主，口感柔嫩多汁，適合想方便吃的顧客；帶骨類如「豆乳雞塊」、「豆乳雞腿」、「三節翅」，則更能感受整體的油脂分布與骨香。許多常客會推薦點「酥脆三拼餐」，一次吃到三種部位，份量十足也能比較出細節風味。
Q3. 除了雞肉，有沒有其他值得一試的小點？
有的。除了主打豆乳雞外，店內還提供像是炸鮮奶、洋蔥圈、薯條、雞脖子、七里香等配炸品，這些品項也適合搭配主餐，作為點心、宵夜或是多人分享。
《QQ豆乳雞原創店》
地址：台東縣台東市福建路241號
連絡電話：0986-000-973
官方FB：https://rink.cc/1wjgp
Google地圖：https://rink.cc/rdqxp
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前