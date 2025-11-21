台東人氣豆乳雞藏身巷弄 靠一口酥香成為在地人宵夜首選

台東福建路美食口袋名單，這間豆乳雞絕對值得一試（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

隱身巷弄的排隊美食：QQ豆乳雞成為台東必吃小吃

在台東街頭，炸物攤林立，卻少有讓人真正記住的味道。而一款融合傳統豆乳風味與創新炸法的雞肉料理，正悄悄在在地掀起討論熱潮。

隱身於台東市巷弄中的一家小店，吸引著不少外地饕客慕名前來。QQ豆乳雞原創店自三年前創立以來，逐漸成為台東豆乳雞的代表品牌。創辦人回憶，自己因緣際會從親戚處學得豆乳雞的獨門醃漬配方，便開始思考如何打造屬於自己的品牌。「我本來就愛吃炸物，也喜歡動手改良食譜，想試著做出與眾不同的豆乳雞，」他說。



這股熱情與執著催生了如今的QQ豆乳雞原創店，不僅被在地人視為台東銅板美食，更頻頻登上各大論壇、部落格台東炸雞推薦與台東宵夜首選的榜單。對創辦人而言，這段創業過程不只是味道的傳承，更是對台東隱藏版小吃與台東在地美食價值的一次重新定義。

台東市炸物推薦，融合濃郁豆乳香氣，風味層次更勝一籌

品牌命名巧思 打造記憶中的台東人氣小吃

QQ豆乳雞原創店的命名背後，有著創辦人對炸雞口感的具體想像與品牌理念。店名中的「QQ」象徵著炸雞外皮酥脆、內裡Q彈的完美口感，也是創辦人希望傳遞給顧客的第一印象。搭配以豆腐乳為基底的獨特醃漬方式，醬香入骨卻不死鹹，成為這道台東人氣小吃的靈魂所在。「我們希望客人光聽名字，就能馬上聯想到咬下去那一刻，外酥內嫩、汁香四溢的口感記憶。」

堅持自製醬料 走出台東炸物攤推薦的差異路線

為了讓炸雞呈現出更深層次的風味，QQ豆乳雞原創店採用紅麴與特製豆腐乳進行醃漬，不同部位（雞腿、雞塊、雞翅）都有專屬的醃漬比例與黃金時程，確保入味均勻又能保留肉質本身的鮮甜。裹粉手法與火候控制也經過數十次反覆調整，只為炸出外皮金黃酥脆、內裡鮮嫩多汁的完美口感，讓顧客每一口都能感受到「鎖汁不乾柴」的細膩心思，在眾多台東巷弄美食與台東隱藏版小吃中成功脫穎而出。



創辦人強調：「我們每天開店前都會試炸，味道不對，就絕不端上檯面。」這份對品質的高度堅持，也讓QQ豆乳雞原創店成為許多老饕心中無可取代的台東炸物攤推薦，更逐漸累積成外地遊客口碑中的台東宵夜首選。對許多老饕而言，這不僅僅是一份炸雞，更是一種能安心依賴的美食體驗，是用時間、細節與誠意換來的信任感。

台東炸物拼盤首選，這間豆乳雞早已成為在地人心中的口袋名單

顧客回饋熱烈 台東隱藏版小吃變團購夯品



創辦至今，QQ豆乳雞原創店累積了不少死忠顧客，不只在地人，也吸引了許多外縣市遊客前來朝聖。有高雄旅客特地來買上一盒炸雞，帶上火車回家享用，也有電視節目主持人專程來訪，打卡分享給觀眾，進一步推廣這份台東隱藏版小吃的魅力。不少不少顧客直言：「這真的是台東小吃中的驚喜，吃過一次就難以忘懷。」

除了現場排隊購買，許多粉絲也透過社群號召台東外送團購美食，讓這道炸雞搖身一變成為熱門的台東宵夜外送選項。即使藏身巷弄，這份獨特味道的豆乳雞仍舊口耳相傳、人氣長年不減，成為遊客與在地人都愛的台東人氣小吃。

從銅板美食到地方代表 走出自己的台東小吃地圖

創辦人坦言，台東炸雞市場競爭激烈，從傳統夜市到連鎖品牌比比皆是。QQ豆乳雞原創店選擇以差異化取勝，堅持豆乳醃漬、手作出餐，走一條結合品質與特色的路線。他表示：「我們的目標不是跟風，而是成為真正代表台東味道的炸雞。」

從最初的攤位起家，如今成為許多旅人心中的台東小吃地圖一站，也是不少人推薦的台東銅板美食與台東在地美食代表。QQ豆乳雞原創店正逐步將一份對味道的堅持，轉化為地方記憶中最真實的一口溫度，讓每一位走進店裡的人，都能感受到這份用心與熱情。

台東排隊美食不只炸雞，還有多款人氣炸物與特色小點心可選

延伸了解 你可能也想問的關於 QQ豆乳雞原創店…



Q1. 「豆乳雞」聽起來很特別，它的風味跟一般炸雞有什麼差別？

豆乳雞並非單靠炸功，而是以豆腐乳或紅麴作為醃料核心。經過長達 8 小時以上的醃漬，肉質會比一般炸雞更軟嫩且入味，咬下去能吃到淡淡發酵香氣與濃郁鹹香，表皮則因改良過的裹粉配方更加酥脆。與傳統夜市炸物相比，風味層次更豐富，也更耐吃。



Q2. 無骨的跟帶骨的差在哪？推薦哪一道最經典？

無骨款式如「QQ豆乳雞」以雞腿肉塊為主，口感柔嫩多汁，適合想方便吃的顧客；帶骨類如「豆乳雞塊」、「豆乳雞腿」、「三節翅」，則更能感受整體的油脂分布與骨香。許多常客會推薦點「酥脆三拼餐」，一次吃到三種部位，份量十足也能比較出細節風味。



Q3. 除了雞肉，有沒有其他值得一試的小點？

有的。除了主打豆乳雞外，店內還提供像是炸鮮奶、洋蔥圈、薯條、雞脖子、七里香等配炸品，這些品項也適合搭配主餐，作為點心、宵夜或是多人分享。



《QQ豆乳雞原創店》

地址：台東縣台東市福建路241號

連絡電話：0986-000-973

官方FB：https://rink.cc/1wjgp

Google地圖：https://rink.cc/rdqxp

（最新資訊請以商家公告為準）