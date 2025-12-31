台東仁愛之家義診 悉心呵護老寶貝

花蓮及關山慈濟醫院的醫護團隊，定期前往台東仁愛之家義診，院內住民大多有語言、行動、重聽等狀況，表達不方便，但醫護耐心診療，為需要的長輩服務。

「我這裡(口內) 你看得了嗎，(牙齒嗎) 不是 (嘴脣)，(喔 嘴脣破了一個洞)，(好啊 好啊 好啊)。」

把握醫師親自來到仁愛之家看診的機會，阿公把最近身體的毛病都說了出來，領隊王聖超雖不是阿公陳述症狀的專科醫師，依舊給出一些建議。

花蓮慈濟醫院腎臟科醫師 王聖超：「白天的時候 忙一點(多走路)，晚上會比較好睡 剩下的(問題)，你去看看中醫 看有沒辦法，幫助你改善睡眠不好的狀況。」

台東仁愛之家董事長 洪堯山：「我們這裡(的住民)有時候，要出去看病 都要復康巴士，還是救護車送去(醫院)，有時候也要排隊(就診)，有我們的人醫會遠道來，讓我們(住民)不用排隊，真的是很大的福音，這些住民都很感恩啦。」

照顧偏鄉長輩，花蓮及關山慈濟醫院醫護團隊，定期到台東仁愛之家進行義診服務，長輩多數都有筋骨方面退化的困擾，因此復健科和中醫科最多人候診。

關山慈院物理治療師林正男：「像有一些人他可能必須靠，一些輔助才可以站，然後我覺得就是我們就過來，就是除了說 讓他們不會，覺得說好像被關著，然後帶他們做一些，可能平常不太容易做到的一些活動。」

花蓮慈濟醫院腎臟科醫師 王聖超：「因為他們很多就是中風過後，需要復健 復健完之後，就容易肌肉痠痛 ，這樣子 導致一些小小的問題，我們就是多多少少有幫點忙，讓他們比較舒服一點。」

關山慈濟醫院護理部主任 張筱蓓：「因為仁愛之家跟我們(關山慈院)，其實一直都有在合作，那我們也很高興 今天就是，有這個機會讓我們可以發心，來到仁愛之家這邊 ，然後來跟大家做一個 就是回饋他們，然後也是照顧他們(的健康)。」

慈濟人醫團隊的醫療服務，讓不方便外出就醫的仁愛之家長者，解決了病痛，也能以更健康的身體狀況迎接新年。

