台東今年機車事故傷亡近7成 警：最常違規左轉肇事

12日上午，台東市中華路就發生一起左轉機車跟直行機車對撞的事故，造成3人受傷。

目擊民眾說道，「我還以為說他剎得住，結果就撞過來了。」

其實類似的機車車禍經常發生，左轉機車沒有注意到對向機車的速度快，就直接轉向被撞上，雙方都會受傷。

台東縣道安會報統計，今年1到10月，全縣交通事故死傷有3714人，而機車傷亡就有2513人、佔67.7%，縣警局交通隊分析，最常發生的就是違規左轉肇事。

台東縣警局交通組長張峻翔說明，「機車肇事率偏高的原因，首先是左轉彎不依規定，再來是不依規定讓車 闖紅燈，然後再來，還有不依規定使用方向燈等。」

民眾蔡小姐指出，「路上最怕碰到那種要轉又不轉，或是已經轉的路上，又不打方向燈的。」

不只是台東，「道安總動員平台」統計，今年1到9月，全國交通事故造成傷亡最多的交通工具也是機車，比例高達77%。但台東縣人口少，機車事故傷亡比例卻很高，需要注意。

縣警局強調，會加強事故熱點取締勤務，並配合科技執法，發現違規左轉機車，將依《道路交通管理處罰條例》開罰600元到1800元。

