台東休閒慢車驗車僅30餘輛 業者提檢驗費高不合理
（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東知名景點金城武樹，遊客喜歡租用3輪以上電動慢車，台東縣政府要求11月底慢車必須完成檢驗，但至今僅30餘輛送驗。業者表示，相關規定有許多不合理包括檢驗費太貴等。
台東縣觀光景點包括池上鄉的金城武樹、伯朗大道，關山的環鎮腳踏車道，遊客喜歡租乘3輪以上的電動慢車。
台東縣政府今年6月24日起實施「慢車登記檢驗與保險」新制，要求營業用慢車業者應依規定完成安全檢驗、保險後方可載客營業，但業者至今執行成效不如預期。
台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長劉奇朋今天告訴中央社記者，至今僅有30餘輛完成驗車，另有30 餘輛預約待驗；提醒慢車業者，今年度驗車將於11月30 日截止、請儘速預約送驗，若未驗車即出租營利，不僅遊客沒有保障，被舉發車輛經調查屬實可依法沒入。
他表示，台東縣內池上、關山地區熱門觀光載具「三輪以上慢車」，過去若發生乘客受傷事故，因車輛未投保強制責任保險，多由業者自行協調賠償。縣政府為保障旅客權益、降低糾紛，依「道路交通管理處罰條例」第71條之1實施「慢車登記檢驗與保險」新制，業者應完成安全檢驗並投保強制責任險後，方可載客營業。
劉奇朋表示，台東縣政府已公告池上、關山兩處「合法行駛範圍」，慢車須在指定觀光路線及周邊道路營運；相關公告及圖資連結已公布於縣政府官網，供業者與旅客查閱。縣政府並鼓勵民眾搭乘時認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，共同維護行車安全，讓遊客在池上與關山享受安心、舒適的慢車小旅行。
無黨籍縣議員陳宏宗接受中央社記者訪問表示，池上、關山大約有600多輛的出租慢車，但目前有驗過的車子大概只有不到30輛，也就是說有將近500多輛的車子還沒有驗過，業者向他反映有諸多不合理的地方。
他說，當地業者表示，因為很多遊客操作不當導致受傷，希望可以找保險公司理賠，但保險公司有條規定希望業者要寫車子故障才可以理賠，但業者的車子都是沒問題的，為什麼會要他們寫車子是因為故障而導致車禍，這樣對業者非常的不合理。
陳宏宗轉述，業者表示，一般驗車最多新台幣450元但這種休閒慢車驗車就要逾1000元，這樣負擔太大了。
保險公司表示，現在休閒電動慢車的行照都是縣政府所核發，在法律層面上並不合法，因為不是監理站所核發，所以在保險業務上可能無法成立。（編輯：李亨山）1141126
