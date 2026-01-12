台東低海拔地區梅花綻放 受颱風影響今年花期將變短

台東縣有500多公頃梅子樹，海拔600公尺左右的台東縣鸞山山區最多，現在梅花開了，不少山坡已經出現雪白景像，不過花期才剛開始，遊客還不多。

農民說，今年的花期比往年晚了一些，因為去年發生多次颱風，大部分的梅樹樹枝被吹斷，果樹要重新生長，要看到梅花盛開還要再等一等。

遊客趙先生說，「台東這邊梅花特別多。」

鸞山梅農許先生預估，「我們這邊的應該還要再，差不多一個星期或10天，看看會不會大開。」

梅花越冷越開花，冷氣團接力報到，靠近平地的台東縣利嘉國小梅園，梅花也開了，但也比往年晚開花。

台東農改場表示，今年台東地區的梅樹在去年颱風受損後，今年開花期可能都會變短，農曆年前會提早結束。

台東農改場副場長盧柏松解釋，「颱風的影響也會造成說，它的花發芽分化不良，所以變成說它的花期會比較短。」

台東農改場預估，受到梅樹受損影響，今年台東地區的梅子結果率可能會減產30%左右。但去年風災，台東縣農產品已經列入全品項災害救助，可補貼種梅樹農民的損失。