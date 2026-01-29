台東便當業者寒冬送暖 連12年送禮金給弱勢團體

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東楊姓便當業者自掏腰包發放每戶中低收入戶和街友禮金和白米，發放金額逾65萬元，已連續發放12年。他說，行善沒有理由，更不求回報，一切秉持「捨，不得」理念。

今天上午便當業者楊學文與台東東區扶輪社聯合在台東市自強里長陳源松服務處舉辦「寒冬送暖」發放禮金和白米活動。

楊學文接受媒體聯訪表示，這次活動針對台東市公所列冊的13個里中低收入戶，共計266戶，每戶發放新台幣2000元紅包及5公斤白米；另對台東縣政府列管的17名台東市街友，每人發放2000元關懷禮金，盼在寒冬中提供實質協助。

受惠的蔡姓民眾表示，楊老闆多年來持續幫助有需要的人，今年還特別加碼，讓人感到溫暖與感激，這筆補助將用於孩子的生活支出，減輕家庭負擔。

楊學文表示，做善事沒有特別原因，也談不上啟發，只是一個單純、正向的心意。他強調，「既然選擇付出，就不要再去想回報」，若一旦期待「得」，反而容易讓善意變了質，「就做就好了」。

他說，現在看到物資與生活成本確實增加，「如果還擔得起，就加減幫一點」，從不敢保證明年一定能持續，付出本來就該量力而為，「有能力就做，沒能力也不勉強。」

陳源松表示，楊學文行善一向低調，即便本業在COVID-19（2019冠狀病毒疾）疫情期間曾受重創，仍堅持「只要自己能撐得下去，還有一點餘力，就要付出」，已經連續12年，盼能拋磚引玉，讓更多人一同響應「捨，不得」的精神。（編輯：陳清芳）1150129