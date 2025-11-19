台東保安林漂流木撿拾規範放寬 允許現場裁切搬運漂流木

台東保安林漂流木開放撿拾，放寬撿拾規範，允許現場裁切搬運漂流木。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

林業保育署台東分署二十日起開放轄管海岸地區保安林漂流木自由撿拾。此次放寬撿拾規格與搬運方式，允許民眾在現場裁切搬運漂流木，提升海岸環境清理效率，也鼓勵民眾再利用漂流木，使資源循環再生，兼顧環境永續。

台東分署表示，自此次公告日起至交通部中央氣象署發布下一次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域）為止，民眾可在公告指定區域，撿拾經屬地機關認定不具標售價值、且無國有、公有或私有註記或烙印的漂流木。

廣告 廣告

另配合林業保育署在今年七月二十九日修正發布《處理天然災害漂流木應注意事項》放寬撿拾規範，民眾可在現場使用手鋸或鏈鋸等手持工具，裁切漂流木以利搬運。惟在公告期間，如遇豪雨特報或現場有安全疑慮，分署將得視情況暫停撿拾作業，以維護民眾安全。

台東分署提醒，民眾若撿拾漂流木僅作薪材或收藏用途，可直接攜回，無需辦理登記；若欲加工轉售或因撿拾量大需使用車輛搬運，拾得人應攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木依整批重量登記，以取得合法產權證明。知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站，提供上班日上午九時至下午四時登記服務。