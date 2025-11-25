台東偏鄉教師領嘸保險補助 教育部限「介聘」才算自願挨批

台東偏鄉教師領不到保險補助，教育部限「介聘」才算自願挨批。（示意圖／台南教育局提供）

台東縣議會第20屆第6次定期會延長會25日審查台東縣政府教育處115年度預算，議員張全馨嵐關注偏鄉教師保險補助認定標準不一，質疑中央制度造成長期在地服務教師「反而領不到補助」，批制度不合理，台東縣府教育回應，將向中央積極爭取。

台東縣府教育處115年度預算中，包含教育行政預算71億2457萬5000元，其中項目有「補助偏鄉地區教師保險費」，然而中央現行補助來源為教育部國教署「補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師傷害保險之保險費用」。

國民黨台東縣議員張全馨嵐關心偏鄉教師權益。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

張全馨嵐質詢指出，中央對「自願」的認定過於狹隘，竟僅限「從一般地區介聘至偏鄉」的教師。她以霧鹿國小及利稻分校為例，許多老師長期在地任教，或是公費生畢業後即被分發至偏鄉任職，「常常是邊禱告邊上山上班」，面臨更高通勤風險，卻因不符合補助資格而被排除，等於抹煞長期扎根偏鄉的教育工作者辛勞，「這很說不過去」。

對此，學務管理科長黃冠禎說明，依《偏遠地區條例》，教育部國教署補助的是「自願赴偏遠地區任教」的教育人員，但中央對「自願」的認定，限於由一般地區介聘至偏遠地區者。他坦言制度確實造成不公平，縣內約有30位教師符合補助資格，教育處已多次向國教署反映，盼能調整補助認定標準。

