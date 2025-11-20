台東偏鄉衛生所醫師提辭呈 衛生局媒合人力支援

（中央社記者張祈台東縣20日電）台東縣達仁鄉衛生所唯一的專任醫師遞出辭呈，預計11月離開，在地民眾憂心生病沒醫生看。台東衛生局表示，已安排其他衛所及支援醫師進駐，確保門診服務不間斷。

達仁鄉位於台東最南端，距離台東市大醫院需超過1小時車程，在地居民就醫仰賴衛生所每週一至五的一般門診；每週一、三、五則有耳鼻喉科、皮膚科及眼科遠距醫療。

在地民眾表示，部落長輩大多有慢性病，需定期抽血、拿藥，一般居民若有小感冒或受傷，都是到衛生所處理，若去大醫院，出門一趟要半天時間，還沒到就累倒了。

廣告 廣告

台東衛生局長孫國平說，這名醫師到任滿1年，按合約及生涯規劃已遞出辭呈，預計作到這個月，尊重他的職涯選擇。

孫國平說，得知醫師意願後，已提前規劃由高雄榮民總醫院的急診科醫師、其他衛生所的主任醫師及IDS計畫（山地離島地區醫療給付效益提升計畫）支援，確保衛生所門診不會中斷，服務可無縫接軌。

孫國平也說，已尋求衛福部負責公費醫師的專責單位，盡快媒合新的醫師進駐。（編輯：黃世雅）1141120