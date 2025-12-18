台東停車智慧化 明年可多元繳費

台東近年觀光人潮增加，市區路邊停車仍以人工開立紙本收費單為主，民眾常反映因找不到單據導致欠費。（蔡旻妤攝）

台東近年觀光人潮增加，市區路邊停車仍以人工開立紙本收費單為主，民眾常反映因找不到單據導致欠費，繳費方式也不夠多元。台東縣政府18日宣布，民國115年起市區路邊停車制度全面升級，導入智慧化設備與多元繳費機制，並推出前5分鐘免費及春節9折優惠，有家長表示，減輕每天接送孩子時的停車負擔。

明年起台東市1051格路邊停車格將建置地磁偵測設備，停車時間自動計算，部分政府機關、學校、公園及火車站周邊路段則規畫導入智慧無紙化停車設備，結合車牌辨識系統，民眾停車後不需紙本停車單。

何姓市民強調，最怕停車一下就忘了繳，等幾個月後收到躉繳通知，反而得多付錢，若能直接用手機查詢，甚至自動扣款，對上班族來說方便許多。接送孩子上下學的嚴姓家長指出，短暫停車接送容易被開單，「前幾分鐘不收費，確實很棒」。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，新制設計盼減少繳費困擾，未來將有14種繳費方式，包括手機線上繳費、QR Code行動支付、路邊得來速繳費站、超商臨櫃等機制，降低遺漏繳費情形。

優惠措施方面，春節2月路邊停車費享9折優惠，明年4月1日起加入手機會員並綁定自動扣繳同享9折；智慧停車格也將自4月1日起實施「前5分鐘免費」，因應臨時接送、取物等短暫停車需求，第6分鐘起依公告費率計算。停車費率仍維持現行標準，相關措施將於明年2月先在火車站周邊試辦，4月全面上路。