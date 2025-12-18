台東停車格裝地磁智慧開單 明年元旦起上路

台東縣從2011年起，實施市區路邊停車收費，到現在都是以人工計時，而繳費的管道，可以前往超商或是收費站，以及預繳和少數線上支付系統繳費，民眾感覺支付管道還是不如外縣市方便。

民眾何小姐說道，「像有些他是直接會扣在手機裡面那邊，那就很方便。」

縣府現在宣布，明年路邊停車收費有大改變，委外經營的廠商，將裝設地磁智慧型開單收費系統，而且繳費也會有24小時的繳費站，並提供更多元的線上支付等方式，讓民眾和遊客到台東停車繳費，有更智慧的管道，預計明年元旦開始試辦，4月份會全面完成1千多個智慧停車格的設置正式實施。

台東縣交觀處處長卜敏正表示，「我們的智慧停車系統，他包括了裝設地磁，那還有我們的停車柱，還有另外我們崁入式的智慧收費系統。」

縣府表示，明年起的停車收費方式，也會改為前5分鐘不收費，讓民眾臨時停車不必擔心被開單；另外，春節期間2月份路邊停車，收費會提供9折優惠。