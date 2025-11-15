台東健檢獨漏教師 議員促補助留才

台東縣政府暨所屬機關學校員工健檢補助未涵蓋部分教職人員，縣議員黃治維要求比照其他縣市全面納入。（蕭嘉蕙攝）

台東縣府推動「縣府暨所屬機關學校員工健康檢查實施計畫」，卻未納入專任教師、代理代課教師與專任教練等教職人員。縣議員黃治維在議會質詢時建議，應比照其他縣市增列教師健檢費用，以強化留才；教育處則回應，持續檢討教師福利，並再行研議。

黃治維表示，有調至外縣市的教師向他反映，「在台東服務這麼久，才知道被排除在健檢補助對象之外」。根據現行補助計畫規定，補助對象涵蓋高階主管、公務人員、駐衛警、工友、學校公務人員等，除主管級不限年齡外，其餘人員年齡皆限制40歲以上、每2年補助4500元。

黃治維指出，屏東、花蓮、宜蘭等縣市多將專任教師、代理代課教師、專任教練等教職人員納入補助，但台東獨缺，「為什麼連學校工友跟駐衛警都有健檢補助，唯一沒有的就是教師？」

他強調，教師應屬於公務體系人員，若以全縣2040位國中小教師估算，每人每年平均僅需2000多元，總預算約400多萬，金額不算高。他認為，教師族群在缺乏基本健檢保障下，未來一旦生病請長假，將使校內面臨人力匱乏問題，且陷入惡性循環。

教育處長蔡美瑤回應，現行計畫補助對象僅有行政人員，所以教師要兼任校長、主任、組長等職才享有健檢補助，其餘教師未列入，後續會將教師健檢補助一併列入研議；縣長饒慶鈴坦承，這部分是「內部未注意到的缺口」，縣府近年已持續檢討教師福利，包括調降行政教師授課時數、整修偏鄉教師宿舍、提高教師節禮金等，提升留任意願。