台東兒童運動公園彈跳床割傷男童 疑鐵線外露惹禍

該名孩童在使用彈跳床時，疑因邊緣鐵線裸露，割傷手部，相關設施已封閉停用。（蕭嘉蕙攝）

彈跳床面可見細小鐵絲外露，存在安全疑慮。（蕭嘉蕙攝）

台東縣首座共融式「台東兒童運動公園」傳出安全意外，一名孩童日前在使用彈跳床時，疑因邊緣鐵線裸露，不慎割傷手部；家長心疼之餘，呼籲主管單位加強巡查與維護。對此，縣府行政處回應，已封閉相關設施並暫停使用，同時通知廠商進行全面檢修。

張姓家長指出，彈跳床上已有多處鐵線外露，兒子在遊玩過程中不慎被割傷，掌心出現紅腫傷口。她表示，園區的設備損壞速度相當快，不清楚是廠商維修問題，還是使用者習慣不良所致。目前該彈跳床周圍已放置三角錐並拉起封鎖線，暫停開放。

台東縣首座共融式「台東兒童運動公園」傳出安全意外，彈跳床鐵線外露割傷孩童。（蕭嘉蕙攝）

台東縣行政處副處長霓卡表示，每年皆編列固定修繕經費，並落實日常巡查與基本維護管理；針對此次孩童受傷事件，深表歉意，已於第一時間封閉受損遊具，避免其他孩童繼續接觸。她強調，目前已請廠商進場檢視設施安全狀況並進行修復，盼提供孩童安全無虞的遊戲環境。

