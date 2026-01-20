台東全民運動館及青少年福利服務中心進度超過9成 饒慶鈴：打造全齡共融健康場域

（圖／台東縣府交通及養護工程處新建工程科）





為完善舊站特區公共服務機能、提升縣民運動環境與青少年友善空間，台東縣政府推動「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程」，為了解縣政府推動的公共工程，議長吳秀華率議員20日前往考察，縣長饒慶鈴率交通及養護工程處團隊說明。饒慶鈴指出，全運館目前進行室內裝修及景觀設備工程，工程進度約93%，預計2月竣工，暑假期間7/3-8/20將先作為2026台東博覽會場館，之後交由得標廠商室內裝修，可望年底營運。

饒慶鈴向吳議長等一行表示，縣府持續以「完善公共服務、提升生活品質」為目標推動舊站特區建設，全運館以「全民運動」與「青少年福利服務」兩大核心需求出發，總經費1億5,550萬元，為地上3層建築，希望打造複合機能的場館。透過整合開發，不僅提升土地開發效益，也能有效節約工程開發成本，達到資源整合與服務升級的雙重效益。

饒縣長進一步表示，除了建立縣有室內運動空間，補足舊站特區運動機能，並規劃符合不同年齡層使用需求的全齡場域，讓民眾不分年齡、不同興趣愛好，都能有安全舒適的室內空間、提升健康生活。

縣府交通及養護工程處指出，全民運動館與青少年福利服務中心結合於同一棟建築內，1、2樓規劃為運動空間，提供縣民日常運動使用；3樓則規劃為青少年可彈性運用的多功能空間，包含練團室、戶外戲院等設施，讓青少年能有更多元的交流與創作場域。

在景觀規劃方面，以「尊重基地既有環境」為原則，保留現有大樹並調整景觀配置，打造更舒適友善的公共開放空間。建築設計亦具亮點特色，全棟建物以攀岩牆貫穿三層建築，並設置多方向入口，強化與舊站特區周邊生活圈的連結，特別在居住區較密集處形成友善開放的動線，達到「城市縫合」效果，歡迎民眾走進園區一起運動。

交通處表示，台東縣全民運動館及青少年福利服務中心完工後，將成為舊站特區重要的公共服務據點，兼具運動、休閒、青少年交流與社區共享功能。縣府將持續督導工程品質與進度，確保建設如期如質完工，提供縣民更完整、更具活力的運動與青少年友善環境。

