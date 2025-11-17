台東六扇門標示「基改玉米筍」被罰！食藥署搖頭：第一次看到

食藥署日前針對美食外送平台合作的餐飲業者進行稽查，其中基隆市「人从众厚切牛排」的紅茶腸桿菌科嚴重超標，台東「六扇門時尚湯鍋」則因基因改造資訊標示不符規定等四家業者，共被裁處新台幣9萬元罰款。

食藥署日前針對美食外送平台合作的餐飲業者進行稽查。（圖／食藥署）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次專案針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」及「美食外送平台外送服務員」進行全面查核。在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

針對美食外送平台合作餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查主要缺失包括從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等問題，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。

劉芳銘指出，在查核相關菜單及食品標示時，查獲2家業者標示不符規定，另有1家業者未投保產品責任保險。違規業者中，基隆市「人从众厚切牛排」的紅茶初抽檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850CFU/mL，遠超過法定限量標準10CFU/mL，依違反食品安全衛生管理法裁處新台幣3萬元。

基隆市「人从众厚切牛排」的紅茶初抽檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850CFU/mL，遠超過法定限量標準10CFU/mL。（圖／食藥署）

另外，基隆市「川崎拉麵」因豬肉原料原產地標示不實，原產地來自巴拉圭，業者卻標示為加拿大，依違反食安法裁處2萬元。台南「早安美芝城（西門概念店）」則因未依規定投保產品責任險，遭裁處3萬元。

最特別的是台東「六扇門時尚湯鍋」將店內使用的玉米筍標示為「基改食品」，但劉芳銘表示，玉米筍實際上並沒有基因改造品種，「這是第一次看到有業者把非基因改造標示為基因改造」，依違反食安法規定裁處4萬元。

食藥署日前針對美食外送平台合作的餐飲業者進行稽查。（圖／食藥署）

食藥署表示，本次專案共抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準，以及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，除了上述違規案例外，其餘抽驗產品皆符合規定。

食藥署也提醒業者，食品標示不實可依食安法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；未投保產品責任保險則可依食安法第13條暨第47條第5款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食藥署強調，中央及地方衛生機關將持續執行衛生稽查，確保民眾食用外送餐飲的安全與權益。

