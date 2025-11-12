台東六星級公廁剛啟用「疑故障」背後原因有洋蔥
斥資1500萬元打造的台東舊站特區「六星級廁所」，近日被民眾拍片上傳社群，質疑「剛啟用就全故障」，留言區大酸「只是展示用」掀起熱議。對此，台東縣政府行政處公共園區管理科長賴宣愷12日澄清，廁所並非故障，而是自來水接管工程延宕、臨時供水不穩所致，「問題出在水，不在廁所」。
賴宣愷說明，舊站特區新建公廁工程完工後，即依程序向自來水公司申請正式接管。不過，近日花蓮光復洪災，自來水公司工作人員全數北調支援災區修復作業，導致台東地區的接管工程被迫延後，預計要到11月下旬才能施工完成。
由於舊站特區尚未接上自來水，園區水源目前是臨時拉管供應，但臨時管線的水量與水壓不穩定，偶爾出現「水塔缺水」的狀況，當清潔人員發現水箱無法補水時，會暫時封閉廁所，以避免民眾使用後無法沖水或洗手，待水量恢復後，公廁即重新開放。
對於外界批評「剛啟用就壞掉」、「展示用六星廁所」，賴宣愷強調，廁所設備皆運作正常，問題並非設計或施工瑕疵，「很多人以為是馬桶壞掉，其實是供水不穩」他也表示，已要求清潔外包廠商加強巡查水塔與水壓狀況，盡量避免無預警停用情形發生。
縣府去年斥資1500萬元打造的「舊站特區示範公廁」，共計4棟、21間廁間，3棟位於鐵花新聚落市集旁，1棟位在轉運站旁，外觀採平頂清水模風格，並搭配植栽，營造柔和舒適感，今年7月完工啟用。
