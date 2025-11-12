台東六星級公廁疑故障 縣府稱因供水不穩停用

台東舊站特區示範公廁日前因臨時供水不穩暫時關閉。（蔡旻妤攝）

台東縣府斥資1500萬元新建舊站特區公廁，今年7月啟用，近日遭質疑「全數故障」，引發網路熱議。對此，縣府澄清，並非設備損壞，是因自來水接管工程延宕，臨時用水水壓不穩才短暫停用。不過，縣議員黃治維質疑理由牽強，且「智慧化」名不副實。

舊站特區示範公廁有3棟位於鐵花新聚落市集旁，1棟位在轉運站旁，總共21間廁間。近日被民眾發現全數貼上故障標示，讓民眾困惑「花大錢才半年就全壞了？品質怎麼這麼差？」遊客則認為很不方便。

縣府行政處公共園區管理科長賴宣愷澄清，公廁已依程序申請自來水管系統，但自來水公司施工團隊日前全數北調，支援花蓮縣光復災區修復，導致接管作業延後，預計11月下旬會完工。

賴宣愷強調，廁所設備皆運作正常，目前臨時用水的水壓不穩定，為避免民眾無法沖水或洗手，水量不足時只能暫時封閉，已要求外包清潔廠商加強巡查水塔水壓，盡量避免無預警停用情形。

黃治維卻指出，啟用前就應完成自來水接管，並認為以救災作為延宕理由有點說不過去。還說，縣府當時宣稱的「六星級智慧化」名不副實，「除了感應洗手乳、鏡面式收納衛生紙外，水龍頭仍需手動按壓，與一般廁所無異」。

縣府建設處新建工程科長洪渝甯說明，公廁依環保署規範設計，具備AIoT智慧偵測功能，透過無線網路偵測人流、廁紙及洗手乳使用狀況，並經大數據統計輔助維管。她解釋，智慧化常被誤會為自動化，主要目的在於提升管理效率。