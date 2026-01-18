台東冬令圍爐 團圓滋味暖心坎

今天農曆11月30，距離農曆春節，只剩下一個月左右，慈濟將陸續啟動2026年，全台灣各地的冬令發放、以及歲末圍爐，預計會發放2萬7千戶左右。第一場，發放昨天，在台東的娜路彎大酒店登場，席開將近50桌，照顧戶、關懷戶，都是座上賓。而且對志工來說，這不只是一頓團圓飯，更是一份愛的承諾

2026 0117=NS==OS=這個寒冬，有點暖慈濟照顧戶｜阿采：「感謝師姑常常來家裡看我，很多好人，保持有愛有善的態度。」

=OS=地點在台東，這場圍爐暨發放，客人是三百多位社會邊緣族群，活動讓他們像回到了自己家，如果將人生比作拿到充滿挑戰的劇本，那麼不曾被擊倒的他們，這一刻，值得獲頒最佳主角。=NS=慈濟照顧戶｜阿采：「向師姑說 我愛妳。」

=OS=慈濟不只在制度跟物質上扶貧，更搶救心靈上的「貧乏」，像這位盲眼阿媽，經歷風風雨雨，如今，卻能忘掉自己身上的苦。慈濟照顧戶｜阮阿媽淑卿：「所有的恩人，每個 我來這個世間，能夠做人的話，我又做好事 講好話，上人(活到)一百多歲，可以幫助很多人，感恩 感謝。」

慈濟志工｜陳素敏：「我們就邀請了很多課輔班的學生，還有東大的老師，都一起來當我們的志工，然後當引導，讓他們體會說，我們感恩圍爐的溫暖。」

「(我看你穿背心 你當什麼)，當志工，(你現在幾歲) 現在十歲，(十歲喔 十歲就當志工)，(有沒有很幸福啊) 有。」

