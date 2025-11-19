台東加強跨年旅宿稽查 2業者超賣限期改善

距離台東縣年底的跨年晚會還有1個多月，縣府從這個月起加強到各飯店和民宿稽查，包括是否趁機哄抬房價以及售出的客房數是否符合申報數等等，目前已經發現有2家業者違規，呼籲業者遵守規定。

台東縣交觀處長卜敏正說明，「我們稽查到了有2家業者，已經有擴大營業的狀況，那我們已經寄發陳述意見書給他。」

台東民宿協會理事長林貴堂回應，「我們自己針對會員也有做一個宣導，縣政府也有做一個公告宣導。」

目前台東縣的飯店和民宿跨年的訂房率已有8成左右，不過縣府過去曾經發現，愈接近活動日期，網路訂房平台售價卻高出旅宿業訂的房價標準被檢舉，縣府也請業者注意，要給遊客留下好的住宿印象。

廣告 廣告

台東縣交觀處長卜敏正指出，「網路平台業者認為在過年或是跨年這段時間是熱門時段，他們就自行調整價格，結果他們漲的價格，就超過了旅宿業他們呈報的規定。」

遊客徐先生認為，「因為抑制房價我們才能有機會再來這裡玩。」

縣府強調，會持續進行旅宿業房價稽查，請業者依旅館民宿業相關管理規範公平、公開售價，否則將依《消保法》和《發展觀光條例》等規定裁罰最高30萬元罰款，並公布違規旅宿業名單。