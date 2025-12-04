台東動防所預算遭砍3000萬 流浪動物管理恐受衝擊

台東動防所預算遭刪，民代憂心流浪動物友善政策倒退。（蔡旻妤攝）

台東動防所預算遭刪。（蔡旻妤攝）

台東縣動物防疫所明年度預算因財劃法因素遭中央大幅刪減，縮水逾3000萬元。縣議員王文怡在預算審查時指出，全縣正積極推動零撲殺與動物福利，中央卻在此時縮減經費，恐衝擊流浪犬貓管理與友善動物政策，台東縣府允諾，將全力向中央爭取補助，盼降低衝擊。

農業處長許家豪證實，明年動防所補助款縮水明顯，人力勢必受到衝擊，但也坦言，若補助狀況未改善，人力縮減恐難避免，現階段未預告具體資遣規畫，包括台東等各縣市仍持續向中央爭取經費支持。

無黨台東縣議員王文怡關心流浪動物議題。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

王文怡指出，縣府多數局處預算增加，唯獨動防所被刪減逾3000萬元，實在令人難以理解。她強調，流浪犬貓捕捉、節育、晶片管理與收容照護高度仰賴人力，一旦人員縮減，恐導致流浪動物數量反增，甚至影響公共安全，呼籲縣府尋找替代方案妥處，避免動物友善政策倒退。

動物防疫所長陳佳欣說明，所內臨時及約僱人員約20名，若農業部刪除動物保護、寵物管理等4大項計畫預算，恐有逾半人力面臨資遣，恐直接衝擊流浪動物防疫與收容作業。

許家豪強調，縣府目前並無減少動防所人力的規畫，持續向中央溝通爭取，會盡最大努力保障相關人員工作權益，呼籲中央重新評估友善動物政策支持經費。

