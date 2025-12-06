台東區漁會「釣仔魚」食魚教育還原最鮮味 「人人都可以是廚神」

熱氣騰騰的「長尾鳥」煮後綿密。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東區漁會今天(6日)舉辦「食魚教育」活動，從漁船到漁市場拍賣最後上餐桌完整呈現，主打「釣仔魚(台語)」的美味與友善環境；參與早上拍賣漁獲的民眾最後還能平價帶回「戰利品」。帶領成員買魚、導覽的大廚說，了解魚產業、用心對待魚、懂得煮魚，「人人都可以是廚神」。

漁會總幹事吳柏成說，「釣仔魚」指的是漁法，而非魚種，捕捉目標魚，而非一網打盡，新鮮度更高，更保護海洋資源，食客也能吃到更鮮美的海味。「阿宏的魚店」廚師卓毓宏說，台灣糧食自給率才百分之30，保護海洋資源也是為台灣人留活路。

台東區漁會難得辦理活動，初試啼聲的活動偏小型，但全場20多名參與者光是外人肉眼所見就知道收獲滿滿，一早在卓毓宏帶領下，參加漁市拍賣漁獲，直接將拍來的魚煮成午餐；下午再透過水試所助理研究員吳瑞賢認識「釣仔魚」及永續漁法，還有台東知名生態導覽員「山豬」呂縉宇率隊富岡走讀，模範漁民魏培修分享「釣仔魚」漁法。

據漁會與水試所專家說，台語的「釣仔魚」在他處指的可能是某種魚種，但在成功鎮則是指手釣、釣竿等漁法釣起，可針對目標魚種捕捉，較少有網撈捕捉其他魚種問題，再者，釣竿釣起的魚更鮮活，加上以「活締」技法(日語：活け締め)處理，更加人道且美味。

卓毓宏說，和他配合的漁船即以「活締」處理，新鮮活魚上船即切斷腦、神經，讓魚在腦死無痛下放血，魚在死前掙扎時的代謝物不累積體內、相較不易腐敗且口感佳，但此法用於生魚片較能吃出差異。

現場以「長尾鳥(長尾濱鯛)」進行「荒焚燒」處理法，總重超過5公斤的大魚即使經過15分鐘的烹煮，大媽級的參與者擔心的多次喊道「魚會被煮柴」。實則長尾鳥魚皮富膠質，且食用為大魚本肉質韌，加上斜片刀切，魚塊煮透後撈出，亮紅色魚皮在光線下閃耀如寶石般紅光，光看就令人食指大動，一樣入口即化，吃得原本滿心疑慮的參與者讚嘆，「原來如此」、「大魚也能煮到如此綿密」。卓毓宏說，沒有不好吃的魚，只有不會煮的人「只要有心，人人都可以是廚神」。

「阿宏的魚店」廚師卓毓宏悉心的對待每項食材。(記者劉人瑋攝)

透亮的白肉旗魚熟成後油脂富含香味，所有參與者無不飽餐海味。(記者劉人瑋攝)

參與者從學習到買魚、吃魚，學習產業文化也懂魚。(記者劉人瑋攝)

