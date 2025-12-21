台東區親子職業試探博覽會 饒慶鈴鼓勵多元適性發展

▲台東區親子職業試探博覽會，活動結合親子職業試探、聖誕嘉年華愛心園遊會、舞台展演等，吸引約2,000名民眾踴躍參與。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】由台積電慈善基金會、公東高工及臺東縣政府共同辦理「2025年台東區親子職業試探博覽會」，20日於公東高工舉行。活動結合親子職業試探、聖誕嘉年華愛心園遊會、舞台展演等，吸引約2,000名民眾踴躍參與，展現技職教育多元實作成果與產學合作能量。

饒慶鈴表示，感謝公東高工提供場域及平台，以及台積電慈善基金會媒合多家企業共同參與，為孩子提供探索未來的機會。透過親子共同參與職業試探活動，協助學生及早探索自身興趣與能力，有助於家長深入了解技職教育的發展潛力。未來將持續結合企業資源與學校專業，深化產學合作，為孩子打造更多元、務實的學習環境與職涯發展舞台。

教育處指出，博覽會由公東高工統籌規劃，以「親子職業試探」為主軸，邀集多所技術型高中與專校，結合企業及公益單位共同參與。活動也設置由104人力銀行提供的職業性向測評攤位，透過專業測評工具，協助學生探索個人興趣與潛能，讓親子對未來升學與職涯發展，建立更清楚方向。

職業試探攤位內容豐富多元，由公東高工家具木工科、木工成品展、電機科、機械科、室內空間設計科、時尚及美髮科與餐飲科總動員，規劃精密加工、3D列印、電路與自動化操作、設計創作、美妝造型及餐飲實作等，讓學生深刻體驗技職教育「做中學、學中做」特色。

活動也邀請臺東專校農業類科、臺東高商商業類科、成功商水水產養殖類科及關山工商冷凍空調科共同設攤，呈現農業、商業、冷凍空調及水產養殖等在地產業，結合弘瀚科技、瑩迪生質能協會、劉捲毛文具公司及薇微髮型等企業參與展示，學生近距離認識產業現況。

活動同步舉辦「聖誕嘉年華愛心園遊會」，集結校內班級、校外攤商與公益團體共同設攤，內容涵蓋美食、遊戲及公益推廣，包括彩虹臭薯條、慢漫雞蛋糕、泰硬了泰式奶茶專賣等，部分收益依規定捐入仁愛基金，讓學生實踐關懷社會與回饋社區的精神。

舞台表演區邀集校際團體輪番演出，涵蓋音樂、舞蹈、原住民文化展演及多元特色表演，展現學生才藝。另由台積電提供20台平板電腦作為獎品，透過線上直播公開抽獎，鼓勵學生踴躍參與職業試探，提升活動參與。