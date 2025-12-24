台東卑南平安夜連3搖！18:48規模3.7極淺層地震

中央氣象署的最新報告，台東縣在平安夜的傍晚6時48分發生一起規模3.7的地震，震央位於台東縣政府西北西方約10.6公里處，深度為5.5公里，屬於極淺層地震。這次地震的最大震度為2級，主要影響到台東縣卑南與台東市。

台東縣在平安夜的傍晚6時48分發生一起規模3.7的地震。（圖／氣象署）

這是當晚的第三起地震，稍早在5時47分，台東縣卑南鄉還發生一起規模6.1的強震，隨後在6時39分又發生一次規模3.7的小型地震。氣象署提醒，這些地震可能引發餘震，民眾應保持警覺。

第二起地震。（圖／氣象署）

第一起地震。（圖／氣象署）

延伸閱讀

全台災情曝！台東卑南6.1極淺層強震 2處瓦斯管線脫落

影/平安夜台東6.1強震 市區超商「超搖」慘況曝

平安夜搖不停！台東卑南18:39芮氏規模3.7極淺層地震