台東卑南族少年祭登場 扮鬼嚇走部落霉運與喪氣

（中央社記者盧太城台東縣20日電）每年12月至隔年1月卑南族部落各項祭典陸續展開，昨晚台東市南王部落少年祭率先登場，少年打赤膊、畫花臉，挨家挨戶象徵性的「扮鬼嚇鬼」去除部落的霉運與喪氣。

昨天晚上台東南王里puyuma（普悠瑪、南王）部落舉行少年祭（semimusimu），少年們不畏冷氣團來襲，攝氏10多度的低溫下手持芭蕉葉、打赤膊、臉上抹炭灰，變身為凶神惡煞，進入部落挨家挨戶驅邪、祈福，進行除穢儀式。

部落傳統祭司李逢春今天告訴中央社記者，「少年除穢」是台東卑南族年祭中「少年祭」的重要儀式，每年年底至隔年年初舉行，由少年們挨家挨戶進行，象徵性地「扮鬼嚇鬼」帶走一整年不好的東西、霉運與喪氣，祈求部落新的一年平安順利，同時也是訓練少年勇氣、紀律與部落認同的傳統教育。

李逢春表示，接下來是青少年猴祭、大獵祭、獵人凱旋和迎新、除喪祭。（編輯：李錫璋）1141220